МоваЯзык

Топ-темы:

Выходные в июле 2020: сколько будут отдыхать украинцы

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Общество
1,7 т.
Выходные в июле 2020: сколько будут отдыхать украинцы

Украинцы не получат дополнительных выходных в июле 2020 года, так как в этом месяце нет больших праздников.

Так, во второй месяц лета в Украине будет всего 8 официальных выходных и 23 рабочих дня.

Выходные в июле 2020:

  • 4-5 июля;

  • 11-12 июля;

  • 18-19 июля;

  • 25-26 июля.

Июль 2020: выходные в Украине

Июль 2020: выходные в Украине

Праздники в июле:

  • 1 июля: День архитектуры Украины

  • 2 июля: День работника государственной налоговой службы Украины

  • 5 июля: День Военно-Морских Сил Украины

  • 6 июля: День войск ПВО Вооруженных Сил Украины

  • 7 июля: День работника природно-заповедного дела

  • 11 июля: Всемирный день народонаселения

  • 12 июля: Всемирный день бортпроводника

  • 12 июля: День рыбака

  • 16 июля: День бухгалтера

  • 18 июля: Международный день Нельсона Манделы

  • 19 июля: День работников металлургической и горнодобывающей промышленности

  • 26 июля: День флота Украины

  • 26 июля: День работников торговли

  • 28 июля: Международный день борьбы с вирусными гепатитами

  • 28 июля: День PR-специалиста

  • 30 июля-3 августа: Курбан-байрам

  • 31 июля: День системного администратора

Отметим, что украинцы будут дольше отдыхать в конце июня, когда страна будет отмечать День Конституции. В 2020 году он выпадает на воскресенье, поэтому выходной день по поводу праздника перенесен на понедельник, 29 июня.

В этом случае украинцы также будут отдыхать три дня подряд – 27, 28, 29 июня.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда и сколько будут отдыхать украинцы в 2020 году.

Украинановости Украинывыходныекалендарь
Поделиться в Facebook
  1. /Общество