Выходные в феврале: сколько будут отдыхать украинцы

В феврале 2020 года украинцы будут отдыхать на один день дольше. Связано это с тем, что нынешний год является високосным.

Последний зимний месяц будет длиться 29 дней, а 29 число выпадет на субботу. Таким образом, всего в феврале будет 9 вместо 8 выходных.

Рабочих дней в указанном месяце будет 20. Выходными при этом будут 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 и 29 февраля. Праздничным днем в феврале будет 14 число – День святого Валентина. Однако в Украине он не является выходным.

Сколько будем отдыхать в феврале Известия

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, сколько украинцы будут отдыхать в 2020 году.

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