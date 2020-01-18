Выходные в феврале 2020 в Украине: сколько будем отдыхать

В феврале 2020 – 29 дней, 20 из которых будут рабочими, а еще девять – выходными. Украинцы смогут отдохнуть 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 и 29 числа.

Так, 2020 – високосный, поэтому в феврале будет не 28, а 29 дней. Официальных государственных праздников в этом месяце не будет, только девять выходных, которые придутся на субботу и воскресенье.

Также 14 февраля влюбленные будут отмечать День святого Валентина. В этом году он придется на пятницу. Впрочем, выходной по этому поводу не предвидится.

Выходные в феврале 2020 в Украине

Среди других неофициальных праздников в этом месяце – Всемирный день борьбы против рака (4 февраля), День безопасного Интернета (5 февраля), Международный день бармена (6 февраля), Международный день стоматолога (9 февраля), Всемирный день больного (11 февраля), День компьютерщика (14 февраля), Международный день онкобольного ребенка (15 февраля), Сретение Господне (15 февраля), Международный день родного языка (21 февраля) и Международный день поддержки жертв преступлений (22 февраля).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине январь и февраль 2020 будут не слишком холодными. В то же время людей ждут температурные качели.

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