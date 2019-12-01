Выходные в декабре 2019 в Украине: когда и сколько

В декабре 2019 года в Украине для работников с пятидневной рабочей неделей будет 10 выходных дней и 21 рабочий.

Об этом говорится в статье 73 Кодекса законов о труде. Именно им установлены праздничные и нерабочие дни.

Так, выходным днем будет Рождество Христово – среда, 25 декабря. Также, согласно распоряжению Кабинета министров Украины, отдыхать жители страны будут в понедельник и во вторник, 30-31 декабря. Но эти дни необходимо будет отработать в субботу, 21 и 28 декабря.

Выходные в декабре 2019 в Украине

Таким образом, выходными будут четыре дня подряд – с 29 декабря 2019 и до 1 января 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Новый год-2020 в Украине ожидается снежная погода с небольшими морозами.

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