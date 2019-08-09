Выходные в 2020: сколько будут отдыхать украинцы

Министерство социальной политики показало график праздничных дней в 2020 году для украинцев.

В распоряжении указаны и дни, которые рекомендуется сделать выходными из-за праздников. Впрочем, в Минсоцополитике отметили, что решение о переносе рабочих дней принимает работодатель на основании рекомендательного распоряжения.

В 2020 выходными станут такие дни:

1 января – Новый год

7 января и 25 декабря – Рождество Христово.

8 марта – Международный женский день.

1 мая – День труда.

9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы).

28 июня – День конституции Украины.

24 августа – День Независимости Украины.

14 октября – День защитника.

1 выходной день на Пасху и 1 один выходной день на Троицу.

Рекомендуется сделать выходными днями:

9 марта, понедельник – так как 8 марта выпадает на воскресенье.

20 апреля, понедельник – так как 19 апреля (Пасха) выпадает на воскресенье.

11 мая, понедельник – так как 9 мая выпадает на субботу.

8 июня, понедельник – потому как 7 июня (Троица) выпадает на воскресенье.

29 июня, понедельник – так как 28 июня (День конституции) выпадает на воскресенье.

Накануне праздничных и нерабочих дней продолжительность рабочего времени сокращается на 1 час.

В то же время в 2020 году устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени для следующих групп:

работников в возрасте от 16 до 18 лет – 36 часов в неделю, для лиц в возрасте от 15 до 16 лет (учащихся в возрасте от 14 до 15 лет, работающих в период каникул) – 24 часа в неделю.

работников, занятых на работах с вредными условиями труда – не более 36 часов в неделю.

Выходные в 2020 году УНИАН

Ранее OBOZREVATEL сообщал, которые выходные на украинском ожидают в августе-2019.

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