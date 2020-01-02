Выходные в 2020 году в Украине: когда будем отдыхать

Новый 2020 год только начался, но уже сейчас следует обратить внимания на те дни в календаре, когда можно будет отдохнуть.

Итак, первые праздники уже прошли, но OBOZREVATEL предлагает посмотреть, какие свободные дни нас ждут в будущем:

Выходные в Украине в 2020 году Иллюстрация

4-7 января – Рождество.

8 марта – Международный женский день. Поскольку он приходится на воскресенье, то следующий за ним понедельник, 9 марта, также будет нерабочим.

19 апреля – Пасха всегда празднуется в воскресенье. Поэтому следующий за ним понедельник, 20 апреля, будет выходным.

1 мая – Международный день труда.

9 мая – День Победы приходится на субботу, поэтому понедельник, 11 мая, будет нерабочим.

7 июня – Троица, как всегда, празднуется в воскресенье, поэтому отдыхать будем с 6 по 8 июня.

28 июня – День Конституции приходится на воскресенье, поэтому понедельник, 29 июня, будет выходным.

24 августа - День Независимости празднуем в понедельник. Поэтому нерабочими будут дни с 22 до 24 августа.

14 октября - День защитника Украины.

25 декабря - Католическое Рождество приходится на пятницу, и отдыхать будем три дня подряд с 25 по 27 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2020 года будет 21 рабочий день и 10 выходных. В этом месяце отмечают два государственных праздника, которые предполагают дополнительные выходные для украинцев.

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