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23 октября • обновлено в 17:54
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Украинцам дадут отдохнуть 4 дня на Рождество: утвержден официальный график

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В среду, 23 октября, Кабинет министров Украины утвердил график переноса рабочих дней в 2020 году.

Об этом на брифинге после заседания правительства рассказал премьер-министр Алексей Гончарук (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"6 января решили сделать выходным и перенесли рабочий день на 11 января", – заявил он.

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Выходные в 2020 году: сколько отдохнем на Рождество

Выходные в 2020 году: сколько отдохнем на Рождество

Как сказано в соответствующем распоряжении Кабмина, с целью обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования в 2020 году 7 января - Рождества Христова правительство рекомендовало руководителям предприятий, учреждений и организаций для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, перенести в 2020 году рабочий день с понедельника 6 января на субботу 11 января.

Выходные в 2020 году: сколько отдохнем на Рождество

Выходные в 2020 году: сколько отдохнем на Рождество

РБК-Украина

Исключение сделали для органов Пенсионного фонда Украины, Украинского государственного предприятия почтовой связи "Укрпошта", Государственного казначейства и банковских учреждений.

В то же время, отмечается, что специальный режим работы банков в этот день определяет Национальный банк Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство социальной политики показало график праздничных дней в 2020 году для украинцев.

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Место
Украина
Тег
выходные
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