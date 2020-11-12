Выходные принесут Украине похолодание, ночные "минусы" и туман

Синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды для Украины на пятницу, 13 ноября, и ближайшие выходные – это небольшое суточное колебание температуры воздуха, постепенное похолодание до ночных "минусов", антициклональное отсутствие серьезных осадков и туманы.

Об этом она написала на своей странице в Facebook. Отдельно Диденко спрогнозировала погоду для Киева.

По ее словам, в столице в пятницу, 13 ноября, будет сухо и прохладно, ночью 0...+2 °С, днем +4...+6°С.

"На значительной части территории Украины завтра также без осадков, периодические туманы с ухудшением видимости до 100-400 метров, холодно", – уточнила она.

Температура воздуха ближайшей ночью, с 12-го на 13 ноября, от 3 градусов мороза до 4 тепла, на юге страны – до +6°С.

Днем в пятницу, 13 ноября, ожидается +3...+8°С, на Закарпатье и в южной части Украины – до +10°С.

В субботу и воскресенье, 14-го и 15 ноября, на севере возможен небольшой дождь или даже мокрый снег. На остальной территории обойдется без осадков.

"Выходные будут преимущественно серыми, но все же еще остается много желтого, оранжевого и красного цветов на деревьях и кустах. И, поскольку выбор нашего досуга ограничен, гуляйте и любуйтесь тем, чего уже скоро и так не будет – красивенными ноябрьскими пейзажами. А яркие цвета перенесите на одежду, шарфы и шапки. Должны же мы как-то украшать наши улицы", – призвала украинцев известный синоптик.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что зима 2020-2021 года в Украине окажется не такой теплой, как прошлогодняя, но, вероятно, будет иметь "европейский характер". Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык.