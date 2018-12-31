Выходные, праздники и затмения: к чему украинцам готовиться в январе

Первый месяц 2019 года, январь, станет насыщенным для украинцев выходными, праздниками и прочими важными событиями.

Так, он запомнится несколькими памятными датами и уникальными природными явлениями (двумя затмениями), сообщает "112 Украина".

Когда и сколько будем отдыхать

Январь — один из немногих периодов в году, когда украинцы могут себе позволить длительный отдых. На этот месяц выпадает не только новогодний праздник, который в стране считается государственным, а, соответственно, выходным, но и один из великих церковных праздников – Рождество Христово, в день которого государство также предоставляет дополнительный выходной.

Это значит, что большинство граждан в январе будет иметь по меньшей мере два затяжных уикенда: из первого они выйдут на работу 2 января, а второй начнется с 5 января и продлится до 7 включительно. Графически календарь рабочих и выходных дней выглядит так:

Выходные в январе "112 Украина"

Общее количество дней в месяце – 31, из них 21 день – рабочий и 10 выходных. При этом стоит отметить, что предпраздничных (укороченных на час) дней в январе не предвидится.

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Какие праздники и памятные даты будут в январе

В ночь на 1 января все будут праздновать Новый год – главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня года в первый день следующего года.

А уже на утро в Киеве и ряде других городов Украины пройдет факельное шествие в честь 110-й годовщины со дня рождения председателя Провода ОУН Степана Бандеры.

При этом важно отметить, что в этот же день во многих странах мира будет также отмечаться День всемирных молитв о мире – международный праздник, установленный в 1967 году Папой Римским Павлом VI.

22 января в Украине с 1999 года отмечается День соборности – праздник, установленный президентом страны в память о дне провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, которое состоялось в 1919 году.

День Соборности "Високий Замок"

По мнению многих, это событие стало началом образования единого (соборного) украинского государства.

Кроме того, в этот день также принято вспоминать другое событие, которое состоялось ровно на год раньше, 22 января 1918 года, а именно принятие IV Универсала УЦР, которым провозглашалась полная независимость УНР.

27 января во всем мире чтят память жертв Холокоста. Эта памятная дата была введена решением Генеральной ассамблеи ООН в 2005 году, чтобы не были забыты все те, кто погиб в немецких концлагерях во время Второй мировой войны.

На 29 января выпадает другая важная дата – День памяти героев Крут. В этот день в Украине вспоминают подвиг нескольких сотен юных бойцов, которые около ста лет назад на станции Круты в Черниговской области удержали на четыре дня и не пустили в столицу армию большевиков. Это время было крайне необходимо для заключения Брест-Литовского мира, который de facto означал международное признание украинской независимости.

Что касается менее серьезных праздников, то их в январе также ожидается большое количество:

26 января – День работника контрольно-ревизионной службы Украины;

28 января - Международный день защиты данных;

31 января – Международный день ювелира;

3 января – День рождения соломинки для коктейлей;

11 января – Международный день "спасибо";

20 января – Всемирный день снега;

21 января – второй День объятий.

Церковный календарь января

В православном календаре второй месяц зимы является наиболее ярким в году. Это связано с тем, что на этот период выпадает сразу несколько двунадесятых и великих праздников.

В ночь на 7 января украинские православные церкви, Украинская греко-католическая церковь, большинство украинских евангельских христиан, а также Иерусалимская, Русская, Сербская, Грузинская православные церкви встречают Рождество Христово.

Это событие особо пышно празднуется во всем христианском мире. У христиан восточного обряда в этот день заканчивается сорокадневный Рождественский пост и начинаются 12-дневные святки, которые сопровождаются народными гуляньями в честь рождения Сына Божьего.

Рождество Христово Zakon.kz

Предки украинцев в эти дни водили вертеп, пели колядки и желали всем добра на весь год. В храмах же проходили, как и сейчас, божественные литургии.

14 января отмечается не двунадесятый, но один из великих праздников – Обрезание Господне, который совпадает с Днем Святителя Василия Великого.

19 января отмечается еще один двунадесятый праздник – Крещение Господне. Он был установлен церковью в память о крещении Иисуса Христа.

По примеру Христа в этот день принято окунаться в проруби и святить воду. В народе считается, что на Крещение она приобретает особенные целебные свойства.

Отметим, что все три праздника – и Рождество, и Обрезание Господне, и Крещение Господне – начинают отмечать с ночи. Поэтому накануне 6, 13 и 18 января принято собираться всей семьей на особый ужин – Святой вечер.

Примечательно, что в первый и последний Святой вечер на праздничный стол подаются только постные блюда, главным из которых является кутя, а на второй разрешены и другие, поскольку в этот день церковь не призывает придерживаться строгого поста.

Более того, в Украине он считается Щедрым. Дело в том, что по старому стилю с 13 на 14 января люди праздновали Новый год, и традиция ставить на стол как минимум 12 блюд осталась по сей день. Его и называют соответственно – Старый Новый год.

Помимо этого, стоит отметить еще один праздник – Святой великомученицы Татьяны, пострадавшей за веру. Его церковь отмечает 25 января.

Примечательно, эта святая считается покровительницей студентов, поэтому в этот день в храмах принято ставить свечи за успехи в учебе. Ну а в народе его окрестили вторым днем студента.

Январские затмения

В первом месяце нового года нас ждет два ярких уникальных астрономических явления: частичное затмение Солнца 6 января и полное затмение Луны 21 января.

Первое можно будет увидеть в северной части Тихого океана и северо-восточной Азии, а второе будет доступно жителям почти всего мира.

Лунное затмение "Сегодня"

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