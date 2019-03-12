Выходные на Пасху 2019: сколько будут отдыхать украинцы

Выходные на Пасху в 2019 году в Украине выпадают с 27 апреля по 1 мая.

Так, в соответствующем распоряжении Кабмина указано, что в связи с празднованием Дня труда и Пасхи граждане Украины будут отдыхать 5 дней подряд.

Пасха приходится на воскресенье, 28 апреля, поэтому понедельник, 29 апреля, объявляется выходным.

Tv.ua

Вторник, 30 апреля, Кабмин рекомендует перенести на субботу, 11 мая.

От даты Пасхи зависит, какого числа празднуется Троица (в этом году 16 июня), Boзнeceние Гocпoднe (в 2019 году приходится на 6 июня), Bepбнoе вocкpeceнье (21 апреля).

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 11 марта начался Великий пост 2019 года, который продлится до 27 апреля. Украинцы смогут пройти таким образом путь очищения к Пасхе.

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