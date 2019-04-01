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Выходные на майские 2019 в Украине: сколько будем отдыхать

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Майские праздники в 2019 году принесут украинцам небольшие "каникулы".

Согласно календарю выходных, составленному Минсоцполитики, в мае будет два дополнительных свободных от работы дня.

В частности, украинцы будут отдыхать дополнительно 1 мая – среда.

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Выходные на майские 2019 в Украине: сколько будем отдыхать

Выходным будет также 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне, который приходится на четверг.

Кроме того, рабочий день 8 мая будет сокращенным на 1 час.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев ждет 10 выходных дней в апреле текущего года.

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Тема
Праздники
Место
Украина
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