Выходные дни в августе 2020 в Украине: когда и сколько будем отдыхать

В августе 2020 года в Украине будет всего 11 официальных выходных и 20 рабочих дней. Иллюстративное фото / Pixabay

В 2020 году в августе традиционно отмечается государственный праздник День Независимости Украины. В связи с этим украинцев ждет дополнительный свободный от работы день.

Специально для своих читателей OBOZREVATEL рассказывает, когда и сколько выходных будет в последний месяц лета.

Так, в августе 2020 года в Украине будет всего 11 официальных выходных и 20 рабочих дней.

День Независимости Украины, который отмечается ежегодно 24 июня, в 2020 году приходится на понедельник, поэтому этот день будет официальным выходным.

В августе 2020 года украинцев ждет три выходных подряд Иллюстративное фото / Pixabay

Выходные и рабочие дни в августе 2020 года

Таким образом, украинцев ждет три выходных подряд – 22, 23, 24 августа.

Также в августе в Украине отмечаются такие праздники, как День инкассатора, День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, День Государственного Флага Украины, День авиации Украины, День шахтера и другие, под которые не предусмотрено дополнительных выходных.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине хотят перенести День Независимости: появилось объяснение инициативы.