Запрещено выходить на улицу? В МВД объяснили суть самоизоляции

В Украине не введен тотальный карантин из-за нового коронавируса и запрета выходить на улицу нет.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
Об этом в студии политического ток-шоу "Право на владу" 19 марта заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Трансляция эфира велась на YouTube-канале программы.
"На сегодняшний момент введены меры ограничительные, но это еще не полный тотальный карантин, который введен в Испании, Италии, где запрещено даже выходиь на улицу. Запрета гулять на открытом воздухе в Украине нет", – подчеркнул он.
Карантин в Украине
Отметим, отказ от выхода на улицу и от любых контактов с людьми – это самоизоляция. Такого режима обязаны придерживаться люди с симптомами или подтвержденным диагнозом коронавируса.
Трансляция ток-шоу:
Карта распространения COVID-19 в мире:
Как писал OBOZREVATEL:
19 марта в Украине врачи диагностировали COVID-19 у трех человек.
Новый случай подтвердили в Киеве (в целом это уже третий больной в столице).
Новый пациент – 50-летний киевлянин, который недавно посещал Швейцарию. Он находится на самоизоляции.
При этом один из частных медицинских центров Киева не уведомил о позитивном тесте мужчины на коронавирус, заявил мэр Виталий Кличко.
Еще два случая подтвердились в Днепропетровской области. Они стали первыми для региона.
Третий случай был зафиксирован в Ивано-Франковске. Болезнь диагностировали уже после смерти пациентки.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.