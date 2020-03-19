Запрещено выходить на улицу? В МВД объяснили суть самоизоляции

В Украине не введен тотальный карантин из-за нового коронавируса и запрета выходить на улицу нет.

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Об этом в студии политического ток-шоу "Право на владу" 19 марта заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Трансляция эфира велась на YouTube-канале программы.

"На сегодняшний момент введены меры ограничительные, но это еще не полный тотальный карантин, который введен в Испании, Италии, где запрещено даже выходиь на улицу. Запрета гулять на открытом воздухе в Украине нет", – подчеркнул он.

Карантин в Украине

Отметим, отказ от выхода на улицу и от любых контактов с людьми – это самоизоляция. Такого режима обязаны придерживаться люди с симптомами или подтвержденным диагнозом коронавируса.

Трансляция ток-шоу:

Карта распространения COVID-19 в мире:

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