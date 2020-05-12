Выходим из карантина красиво: как обновить гардероб выгодно и со вкусом

Совсем скоро карантин закончится, мы вернемся в привычный для нас рабочий режим. А это значит, что самое время обновить гардероб к долгожданному возвращению в офис. Делимся с вами лучшими скидочными предложениями в магазинах одежды:

1. Bonprix: до 73% дисконта на грандиозную распродажу одежды, обуви и аксессуаров.

2. Intertop: действует специальное предложение - дисконт 30% при заказе от двух единиц товара.

3. Gepur: действует акция - всего за 599 грн можно приобрести деловой наряд, только до 17.05.

4. Answear: на нашем разделе можно найти эксклюзивный промокод на 11% скидки при оформлении заказа на общую сумму от 1300 грн.

5. Joom: действуют скидки до -94% на различные категории товаров, в том числе одежду и обувь

6. PUMA: действует распродажа до -60% на фирменные вещи.

7.Lacoste: дарим вам специальный промокод на скидку 250 грн, предложение действует до 30 июня.

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