Выход с карантина откладывается? В Минздраве сделали тревожное заявление

Виктория Довгань Общество 09:48, 15.04.2020 Обновлено: 09:48, 15.04.2020

Всего за сутки заболеваемость коронавирусом в Украине возросла на 11,2%, что является антирекордом. В этой связи говорить об отказе от карантина пока преждевременно.

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Об этом на брифинге 15 апреля заявил министр здравоохранения Максим Степанов и призвал украинцев оставаться на Пасху дома (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В условиях антирекорда заболеваемости говорить о выходе из карантина нецелесообразно. Конечно, мы рассматриваем варианты выхода, при каких условиях это возможно. Но это возможно, только когда мы будем видеть устойчивое снижение заболеваемости", – сказал глава ведомтсва.

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