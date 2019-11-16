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16 ноября • обновлено в 10:22
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"Вернемся в 2014-й": военный эксперт предостерег Украину от резкого шага по Донбассу

1.5т
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В случае выхода из Минских соглашений Украина может вернуться в ситуацию 2014 года, когда Россия пришла с войной на Донбасс.

Об этом в своем Facebook предупредил военный эксперт и координатор "Информационного сопротивления" Константин Машовец.

По его словам, в глаза бросаются несколько пугающих последствий отказа Украины от "Минска". Эксперт отметил, что формально "хотелки" Кремля касательно федерализации, амнистии для террористов и особого статуса Донбасса будут аннулированы, однако они никуда не исчезнут.

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"Криминально-чекисткие у*баны, которые нынче правят Мордором, продолжат испытывать хватательные рефлексы по отношению к самой Украине и её ресурсам. И, в случае "отмены Минских соглашений" по-сути, мы вернёмся в ситуацию 2014-го года", – написал он.

Машовец также заявил, что возрастет вероятность существенной эскалации боевых действий на Донбассе. При этом он отметил более высокую подготовку ВСУ в сравнении с 2014 годом.

Эскперт также объяснил, чем отказ Украины от Минских соглашений обернется для России - все санкции с нее не снимут, а международные суды и арбитражи могут привести к их усилению.

"Пугать войной" в Кремле любят часто и разнообразно. Минские соглашения были и есть определённым сдерживающим фактором, как для агрессивности Кремля, так и для непреклонности Киева. Если, по словам господина Пристайко, эти "тормоза" убрать, ради сохранения нас как нации, события явно начнут развиваться более динамично", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее миниcтр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина может выйти из Минских соглашений, если встреча лидеров "нормандской четверки" 9 декабря не даст результата.

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Автор
Ирина Кулинич Ирина Кулинич
Темы
Минские договоренности Война на Донбассе
Персоны
Костянтин Машовець Вадим Пристайко
Место
Украина
Тег
Донбасс
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