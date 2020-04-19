Выгорело почти 5 тысяч га: Аваков сказал, когда потушат пожары на Житомирщине

Масштабные пожары на севере Житомирской области ликвидируют через 3-4 дня.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил об этом в Twitter по итогам поездки в Овруч с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Они заслушали информацию от представителей ОГА, ГСЧС, полиции и Гослесагентства, а также провели воздушный мониторинг в районе пожаров.

"Спасатели, авиация, 50 единиц техники работают 24/7. Спасены 4 села. За 3-4 дня справимся", – сообщил министр.

twitter.com/AvakovArsen

twitter.com/AvakovArsen

twitter.com/AvakovArsen

twitter.com/AvakovArsen

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 19 апреля в Житомирской области остается 9 очагов возгорания, 5 из них локализованы. В отселенных населенных пунктах огнем было уничтожено 39 зданий, во многих из них жили люди.