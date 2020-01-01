Выгнали из России: ярый противник Путина прибыл в Киев

Ялтинский блогер и журналист Евгений Гайворонский, которого выдворили из России в Украину, прибыл в Киев.

Как он сам сообщил Крым.Реалии, 1 января с помощью председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, блогер поселился в хостеле в украинской столице.

По словам Гайворонского, в течение 9 дней он находился в "тюрьме для иностранцев" в Краснодарском крае России. Его освобождению поспособствовали и. о. генконсула Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский,российский политолог Игорь Эйдмани помощник премьер-министра Украины. В сопровождении приставов блогер был доставлен к украинско-российской границе в пункте пропуска "Чертково".

Евгений Гайворонский Facebook Евгения Гайворонского

"Выдворял меня сотрудник ФСБ и он же мне поставил запрет въезда в Россию. Он пытался отобрать у меня сим-карту. Когда я попал в Украину все было хорошо, правильно: наши ребята встретили. При помощи Малышевского мы решили вопросы. Я добрался в Бахмут, друзья мне сняли гостиницу на сутки. В гостинице мне постирали все вещи, привели в порядок. Потом купили билет на поезд в Киев", – заявил Гайворонский.

Блогер сообщил, что намерен сотрудничать со СМИ и внести "внести серьезный вклад в дело деоккупации Крыма".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Гайворонского задержали 20 декабря в Крыму. Мужчине удалось связаться с адвокатом. Далее, по его словам, его ждет суд;

после этого блогер Гайворонский попросился выехать на территорию, контролируемую Украиной, о чем написал в письме к Верховному суду Республики Крым;

о "депортации" на материковую часть Украины журналиста написал в сети Рефат Чубаров.

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