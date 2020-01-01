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1 января • обновлено в 22:15
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Выгнали из России: ярый противник Путина прибыл в Киев

3.6т
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Ялтинский блогер и журналист Евгений Гайворонский, которого выдворили из России в Украину, прибыл в Киев.

Как он сам сообщил Крым.Реалии, 1 января с помощью председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, блогер поселился в хостеле в украинской столице.

По словам Гайворонского, в течение 9 дней он находился в "тюрьме для иностранцев" в Краснодарском крае России. Его освобождению поспособствовали и. о. генконсула Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский,российский политолог Игорь Эйдмани помощник премьер-министра Украины. В сопровождении приставов блогер был доставлен к украинско-российской границе в пункте пропуска "Чертково".

Евгений Гайворонский

Евгений Гайворонский

Facebook Евгения Гайворонского

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"Выдворял меня сотрудник ФСБ и он же мне поставил запрет въезда в Россию. Он пытался отобрать у меня сим-карту. Когда я попал в Украину все было хорошо, правильно: наши ребята встретили. При помощи Малышевского мы решили вопросы. Я добрался в Бахмут, друзья мне сняли гостиницу на сутки. В гостинице мне постирали все вещи, привели в порядок. Потом купили билет на поезд в Киев", – заявил Гайворонский.

Блогер сообщил, что намерен сотрудничать со СМИ и внести "внести серьезный вклад в дело деоккупации Крыма".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Погорилко
Персона
Рефат Чубаров
Место
Украина
Тег
Крым
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Родионов Александр
Родионов Александр
.. вот и прекрасно, что этого клована выперли на историческую родину- пусть его там и годуют и воздух в нащшем Крыму без него будет чище :-)
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
____Пусть 2020 год станет годом опущения нациков!__ С Наступившим! ;)
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Очередная шавка-блохер за небольшую денюжку будет отрабатывать всеми доступными способами
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