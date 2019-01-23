Выгнал из храма: на Винниччине священник РПЦ устроил перепалку с бойцом ВСУ

В Винницкой области московский священник устроил конфликт с бойцом украинской армии.

Об этом в Twitter сообщил пользователь с ником Evhen, опубликовав соответствующее видео.

"Московский поп выгнал из храма девушку за то, что она верующая Украинской Греко-Католической Церкви и говорила на украинском языке. Оксана Лебедь — дочь бойца украинской армии", — рассказал он.

На кадрах видно, как военнослужащий спорит со священником, обвиняя его в том, что тот служит России и патриарху РПЦ Кириллу.

"Ми з такими не молимося" - на Вінниччині, московський піп вигнав з храму дівчину за те, що вона віруюча Української Греко-Католицької Церкви й символ віри (запрошена бути хресною на таїнстві хрещення) говорила українською мовою. Оксана Лебідь – дочка бійця української армії. pic.twitter.com/uL9wvII2cV — Evhen (@evhen_n) January 22, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно украинский ведущий жестко затроллил скандального священника МП, который похвастался тем, что из-за его проклятий якобы умерли люди.

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