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Выгнал из храма: на Винниччине священник РПЦ устроил перепалку с бойцом ВСУ

1.4тЧитать материал на украинском

В Винницкой области московский священник устроил конфликт с бойцом украинской армии.

Об этом в Twitter сообщил пользователь с ником Evhen, опубликовав соответствующее видео.

"Московский поп выгнал из храма девушку за то, что она верующая Украинской Греко-Католической Церкви и говорила на украинском языке. Оксана Лебедь — дочь бойца украинской армии", — рассказал он.

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Выгнал из храма: на Винниччине священник РПЦ устроил перепалку с бойцом ВСУ

На кадрах видно, как военнослужащий спорит со священником, обвиняя его в том, что тот служит России и патриарху РПЦ Кириллу.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно украинский ведущий жестко затроллил скандального священника МП, который похвастался тем, что из-за его проклятий якобы умерли люди.

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Место
УкраинаВинница
Тег
УПЦ МП
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