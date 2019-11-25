"Выехал в народ!" Путин разозлил россиян поездкой в поезде

Президент России Владимир Путин стал одним из первых пассажиров, проехавших по новой железнодорожной ветке в Москве, и вызвал настоящий транспортный коллапс в городе, чем нарвался на жесткую критику россиян.

В частности, как сообщали СМИ, 21 ноября глава РФ, вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным и другими чиновниками, принял участие в церемонии открытия одной из веток первого Московского центрального диаметра. На Белорусском вокзале Путин сел в поезд и доехал до остановки Фили.

С рассказов кремлевских пулов, событие выглядело помпезно и естественно. Однако позже другие пассажиры раскрыли правду о том, что на самом деле творилось за кулисами "шоу".

Владимир Путин

Примечательно, что Путин заявил, якобы подобные проекты позволяют решать транспортные проблемы Москвы. Также внимание акцентировалось на том, что по МЦД будут курсировать новые поезда "Иволга", которые были спроектированы и собраны именно в РФ. Помимо этого, хвалились чиновники, один такой состав может перевозить около двух тысяч пассажиров. А вообще только 2019 году МЦД смогут воспользоваться около полумиллиона человек.

Путин стал одним из первых пассажиров, проехавших по новооткрытому МЦД РИА Новости

Однако после такого "грандиозного" события россияне буквально взорвались негодованием. В соцсетях они публиковали фото и видео о том, что на самом деле происходило на железнодорожных станциях в то время, как ними должен был "промчаться" Путин.

В частности, пропуская поезд с главой РФ, другие составы стояли на путях так долго, что пассажиры решили вручную разжать двери и начали спрыгивать на пути, помогая друг другу.

Тем временем под платформами на пути следования президента прятались охранники с собаками.

Пассажиры вручную разжали двери поезда и начали спрыгивать на пути twitter.com/teamnavalny_mos

"Путин по МЦД-1 прокатился, по маршруту Белорусский вокзал – Фили, потом обратно. Гляньте, что в это время творилось на и под платформой Беговая. Да-да, с собаками..." – написал в Twitter Игорь Галицкий.

"Собянин и Путин сорвали работу московского транспорта, чтобы прокатиться по МЦД. Ради них поезда остановили на час. Пассажиры самостоятельно открывали двери вагонов и выходили на пути – пешком быстрее", – сообщила страница "Штаб Навального в Москве", спросив, не подаст ли после этого соответствующая пассажирская компания иск к Путину за создание транспортного коллапса.

Под платформами на пути следования поезда с Путиным прятались охранники с собаками twitter.com/IG_33

Вчера Путин по МЦД-1 прокатился, по маршруту Белорусский вокзал - Фили, потом обратно. Гляньте, что в это время творилось на и под платформой Беговая.

Да-да, с собаками... pic.twitter.com/GpPwZUr83f — Igor Galitsky (@IG_33) 22 листопада 2019 р.

Собянин и Путин сорвали работу московского транспорта, чтобы прокатиться по МЦД. Ради них поезда остановили на час. Пассажиры самостоятельно открывали двери вагонов и выходили на пути — пешком быстрее.



Подаст ли @centralppk иск к Путину за создание транспортного коллапса? pic.twitter.com/11U5Q8R8EP — Штаб Навального в Москве (@teamnavalny_mos) 21 листопада 2019 р.

что бывает, когда мцд приезжает открывать п*тин: за пару дней в филях снесли ларьки, ещё за пару дней сделали САД pic.twitter.com/3h0MhcwuLA

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в России подвергли госиспытаниям парадные кабриолеты марки Aurus. На одном из таких авто передвигается президент России Владимир Путин.

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