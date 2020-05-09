В Кропивницком Кировоградской области от коронавируса скончались два брата-врача.

Как OBOZREVATEL удалось выяснить, первым от COVID-19 умер младший брат, Юрий, который работал кардиологом на скорой помощи.

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"У нас на скорой есть два вида бригад: одни выезжают на вызов с симптомами коронавируса, поэтому они полностью в защитной одежде. А вторые выезжают просто на вызовы, где речь о коронавирусе не идет. Юрий поехал просто на вызов, потому что поступил звонок, никаких симптомов там не было. Но потом Юрий рассказывал, что когда он приехал и стал осматривать больного, то сразу увидел эти симптомы", – рассказывает его знакомый врач.

Детская областная больница в Кропивницком kdol.in.ua

Второй брат, Александр, работал реаниматологом в детской областной больнице в Кропивницком. "Он очень долго лежал в инфекционной больнице, его состояние было тяжелым. Но, к сожалению, врачи так и не смогли его спасти", – говорит знакомый семьи.

Медики, которые знали этих врачей, в шоке от случившегося.

"Сейчас пишут, что Александр мог заразиться от Юрия. Но это неправда. Установить кто и кого заразил просто невозможно. Оба были медиками и подхватить инфекцию могли просто на работе. К сожалению, она оказалась для них смертельной", – говорит знакомый медик.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на въезде в поселок Ракитное Ривненской области установили блокпост из-за вспышки коронавируса COVID-19. Сейчас в Рокитновском районе на COVID-19 заболел 41 человек.

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