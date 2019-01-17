''Выедали глаза ложечкой'': киборг раскрыл дикий фейк ''ДНР'' об украинских воинах

Защитник донецкого аэропорта Николай Тихонов (Барин) рассказал, как в 2015 году террористы "ДНР" пугали местное население страшилками об украинских защитниках.

По местному телевидению они рассказывали, что воины ВСУ якобы выедают глаза русскоязычным детям. Воспоминаниями о нелепых фейках боевиков Герой поделился в эфире программы "За чай.соm" на "5 канале" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

По словам Тихонова, услышав наглую ложь о себе, украинские воины решили потроллить оккупантов и инсценировали часть их выдумки.

Николай Тихонов "Радио Свобода"

Николай Тихонов Скриншот видео

"Был определенный момент, когда "Карпатская Сечь" носила здесь моли, есть такие штучки, это такие пришиты полоски, куда можно цеплять какое-то снаряжение. И мы на этих брониках носили чайные ложечки. Это символические были чайные ложечки, потому что мы, когда смотрели очередной выпуск "Оплот ТВ", там сказали: "Бойцы "Карпатской Сечи", каратели, они у детей православных русских, русскоязычных, выедают глаза чайным ложками!". И нам ничего не осталось другого, чем брать эти чайные ложечки и вставлять себе в броню и ходить так вот демонстрировать, что да , мы страшные по отношению к нашим врагам", — рассказал Тихонов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террорист "ДНР" Даниил Бессонов озвучил на российском телевидении нелепый фейк о якобы массовых убийствах жителей Донбасса воинами ВСУ. Он заявил, что якобы даже сам видел труп связанной беременной женщины.

Подобный вброс запустили и путинские пропагандисты, которые обвинили ВСУ в взрыве скорой помощи террористов, в которой погибла беременная медсестра.

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