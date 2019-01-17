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''Выедали глаза ложечкой'': киборг раскрыл дикий фейк ''ДНР'' об украинских воинах

1.7тЧитать материал на украинском

Защитник донецкого аэропорта Николай Тихонов (Барин) рассказал, как в 2015 году террористы "ДНР" пугали местное население страшилками об украинских защитниках.

По местному телевидению они рассказывали, что воины ВСУ якобы выедают глаза русскоязычным детям. Воспоминаниями о нелепых фейках боевиков Герой поделился в эфире программы "За чай.соm" на "5 канале" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

По словам Тихонова, услышав наглую ложь о себе, украинские воины решили потроллить оккупантов и инсценировали часть их выдумки.

Николай Тихонов

Николай Тихонов

"Радио Свобода"

Новости
''Приезжают на сафари'': в "ДНР" отличились фейком об охоте на террористов
Николай Тихонов

Николай Тихонов

Скриншот видео

"Был определенный момент, когда "Карпатская Сечь" носила здесь моли, есть такие штучки, это такие пришиты полоски, куда можно цеплять какое-то снаряжение. И мы на этих брониках носили чайные ложечки. Это символические были чайные ложечки, потому что мы, когда смотрели очередной выпуск "Оплот ТВ", там сказали: "Бойцы "Карпатской Сечи", каратели, они у детей православных русских, русскоязычных, выедают глаза чайным ложками!". И нам ничего не осталось другого, чем брать эти чайные ложечки и вставлять себе в броню и ходить так вот демонстрировать, что да , мы страшные по отношению к нашим врагам", — рассказал Тихонов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террорист "ДНР" Даниил Бессонов озвучил на российском телевидении нелепый фейк о якобы массовых убийствах жителей Донбасса воинами ВСУ. Он заявил, что якобы даже сам видел труп связанной беременной женщины.

Подобный вброс запустили и путинские пропагандисты, которые обвинили ВСУ в взрыве скорой помощи террористов, в которой погибла беременная медсестра.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассероссийская пропагандаБои за донецкий аэропорт
Персона
Николай Тихонов
Место
Украина
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Marozov nikolay
Marozov nikolay
Бэндерлоги зато это не фэйк. - "Об этом во время сегодняшнего заседания Верховной рады рассказала депутат Оксана Корчинская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора». «Наши герои не могут законно получить группу инвалидности! Петр Олексюк, герой, десантник, тяжело раненый два года назад остался без стопы, до сих пор на костылях”, – сказала Корчинская. По ее словам, центральная медицинская комиссия в лице майора Наумова просила от боевика полторы тысячи долларов за третью группу инвалидности. “К сожалению, когда были обыски, у майора Наумова на рабочем месте и дома, были найдены 37 текущих дел наших героев, в каждом конверте из этих дел было от 700 до 4000 долларов. Вместо того это коррупционное панство предоставляло вторую группу инвалидности при защите отечества бывшим работникам ГАИ, которые находятся между Запорожской и Донецкой областью. Вместо того бывший начальник днепропетровского госпиталя получил третью группу от государства и 440 тысяч гривен от минобороны за то, что, исполняя обязанности, случайно стукнулся об лестницу. Вместо того действующий начальник запорожского госпиталя получила вторую группу при защите отечества, находясь в Запорожской области, и от минобороны 530 тысяч долларов за болезни, полученные в Запорожской области. Как можно расценивать уважение к нашим героям, когда ежедневно военные врачебные комиссии и МСЕКи занимаются коррупцией?»" – заявила депутат. А хохлы дибилы ищат внешнего врага
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