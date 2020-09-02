Что бы кто не говорил, но выдвижение комиков во власть - это огромное достижение и шаг вперед для Украины.

Все дело в том, что народ не боится ту власть, над которой смеется.

Тем самым, украинцы, несмотря на вечное Дикое поле и кажущийся хаос, ушли далеко вперед от своих славянских соседей: России и Беларуси, которые все же попали в ловушку "сильной руки" и "стабильности и порядка".

Из диктатуры всегда рождается лишь очередное кровопролитие.

Андрей Платонов удивительно точно сформулировал почему вырождаются и обречены на прозябание нации, которыми правят тираны:

"… тирания уничтожает именно то, чего ей недостаёт и без чего она погибнет неминуемо, если даже её оставить в покое, — всё умное и потому непонятное ей, подозрительно опасное".

Нет новых идей и дискуссий — нет будущего. Исчерпывающе.

Из хаоса и неопределенности всегда что-нибудь жизнеспособное да и рождается.

Смейтесь на здоровье!

Выдвижение комиков во власть: смех или слезы?

PS. Коварство древнегреческой Лисистраты, которая, со слов Аристофана, организовала "сексуальную забастовку", по требованию которой женщины греческих городов должны отказывать мужьям в исполнении супружеского долга до тех пор, пока не закончится кровопролитие, на вооружении прекрасных белорусок:

"Мы вам не дадим!"

Это пять!

Так им, козлам, и надо.

Пусть др*чат на вождя.

Живе Беларусь!

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.