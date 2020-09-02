Протесты в Беларуси.
Что бы кто не говорил, но выдвижение комиков во власть - это огромное достижение и шаг вперед для Украины.
Все дело в том, что народ не боится ту власть, над которой смеется.
Тем самым, украинцы, несмотря на вечное Дикое поле и кажущийся хаос, ушли далеко вперед от своих славянских соседей: России и Беларуси, которые все же попали в ловушку "сильной руки" и "стабильности и порядка".
Из диктатуры всегда рождается лишь очередное кровопролитие.
Андрей Платонов удивительно точно сформулировал почему вырождаются и обречены на прозябание нации, которыми правят тираны:
"… тирания уничтожает именно то, чего ей недостаёт и без чего она погибнет неминуемо, если даже её оставить в покое, — всё умное и потому непонятное ей, подозрительно опасное".
Нет новых идей и дискуссий — нет будущего. Исчерпывающе.
Из хаоса и неопределенности всегда что-нибудь жизнеспособное да и рождается.
Смейтесь на здоровье!
Выдвижение комиков во власть: смех или слезы?
PS. Коварство древнегреческой Лисистраты, которая, со слов Аристофана, организовала "сексуальную забастовку", по требованию которой женщины греческих городов должны отказывать мужьям в исполнении супружеского долга до тех пор, пока не закончится кровопролитие, на вооружении прекрасных белорусок:
"Мы вам не дадим!"
Это пять!
Так им, козлам, и надо.
Пусть др*чат на вождя.
Живе Беларусь!
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