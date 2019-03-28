Готовят войска и паспорта: Кремль задумал радикальные шаги на Донбассе

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей вновь пронеслась новость о том, что жителям непризнанных республик "Л/ДНР" в ближайшее время начнут выдачу паспортов граждан Российской Федерации.

По данным сепаратистских СМИ, на территорию ОРДЛО уже завезли около полумиллиона бланков для их оформления, и как только в силу вступят принятые нелегитимной Госдумой РФ поправки об упрощённом предоставлении российского гражданства, документы сразу же окажутся на руках жителях оккупированных территорий.

Какие цели преследуются Кремлем – узнавал OBOZREVATEL.

Главное:

29 марта в силу вступают изменения в закон "о гражданстве РФ", которыми упрощается получение российского гражданства для украинцев.

На оккупированные территории свезли полмиллиона бланков для получения паспортов РФ.

Раздав российское гражданство жителям непризнанных республик "Л/ДНР", у Путина появится возможность ввести российские войска на Донбасс.

Указ Путина

Информация о массовой выдаче паспортов РФ жителям непризнанных республик "Л/ДНР" появилась на подконтрольном боевикам Telegram-канале WarGonzo. Информация якобы поступила из источников в "Народном Совете ДНР" и "силовых структурах республики".

По их данным, процедура должна начаться в апреле и охватит в первую очередь госслужащих (сотрудников администраций, министерств и силовых ведомств) и пенсионеров.

"В настоящее время на территорию уже завезли порядка полумиллиона бланков. Идёт ли речь о внутренних российских паспортах или заграничных – как это было в случае Абхазии и РЮО – пока что не уточняется", – сказано в сообщении.

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Это уже не первый раз, когда возникают подобные слухи. Еще в середине февраля о том, что жителям оккупированных территорий собираются раздавать российские паспорта, на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от фракции "Народный фронт" и руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По его словам, руководство "народной милиции ''ЛНР'' было проинформировано, что президент РФ Владимир Путин собирается подписать указ о выдаче российских паспортов жителям, которые получили документы террористических ''республик".

"Это было озвучено на совещании с участием российских кураторов, которое проводилось в Первомайске 5 января. Указанная информация была преподнесена как факт того, что Россия наконец начала процесс легализации "республик'', – пояснил Тымчук.

Впрочем, подобная информация периодически возникала на протяжении всех 5 лет оккупации. Жителям "Л/ДНР" вкидывали сообщения о скорой выдаче российского гражданства, дабы те не засомневались в своем покровителе из Кремля. Но зимой 2018-2019 гг. такая возможность начала обретать правовой характер со стороны России.

В декабре 2018 года Госдума РФ в третьем и окончательном чтении приняла поправки в закон "О гражданстве РФ", которым упрощается получение российского гражданства для украинцев. Законом предлагается дать президенту РФ полномочия определять в гуманитарных целях категории иностранных граждан, имеющих право на приобретение гражданства России в упрощённом порядке

"В первую очередь, данные поправки позволят президенту поддержать наших соотечественников в Украине, где миллионы людей стали заложниками политического авантюризма Петра Порошенко", – заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Принятый закон позволяет российскому президенту Владимиру Путину издать указ, в котором будут перечислены категории украинцев, которые пройдут по упрощенной процедуре. Учитывая, что в Госдуме не скрывают, что закон направлен в первую очередь на украинцев, это и дает повод говорить о том, что под сокращенную процедуру попадут жители "ДНР" и "ЛНР".

Владимир Путин

Подписанный закон был опубликован 28 декабря 2018 года, соответственно, изменения вступают в силу уже 29 марта 2019 года. Пожалуй, именно с приближением этой даты в России и на оккупированных ею территориях вновь стали говорить о возможности получить российский паспорт.

Россия готова ввести войска на Донбасс?

В Украине утверждают, что подобные действия РФ на оккупированных территориях определенно направлены на дестабилизацию ситуации внутри нашей страны. Российские паспорта не призваны сделать жизнь людей в непризнанных "республиках" лучше, у Кремля есть свои причины для этого.

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"Выдача российских паспортов - это двойной шаг со стороны Кремля. С одной стороны, жители оккупированных территорий уже разочаровались в идее "русской весны", они увидели, что они с нее получили, и для того, чтобы идеологически удержать эти территории под своим влиянием, как раз и нужно было бросить эту "кость с барского стола" в виде выдачи российских паспортов", – сказал в комментарии OBOZREVATEL народный депутат от фракции "Народный фронт" и координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Дмитрий Тымчук Униан

При этом нардеп уверен, что перемещение лиц с этими паспортами будет жестко контролироваться со стороны ФСБ РФ, чтобы бывшие боевики и преступники не попадали на территорию России.

"С другой стороны, такой шаг – это очередная попытка воздействия на внутреннюю ситуацию в Украине, и это скорее направлено не на президентские, а на парламентские выборы. Потому что, к сожалению, у нас в стране есть еще много пророссийски настроенных людей, и этот шаг поможет консолидировать этих людей, чтобы провести в парламент как можно больше лояльных к Кремлю депутатов", – считает Тымчук.

По мнению народного депутата, Россия может поспособствовать проходу своих ставленников в парламент, усилив агрессию на Донбассе.

"Ближе к парламентским выборам нам все же нужно ожидать эскалации конфликта на Донбассе. Масштабных наступлений не будет, на мой взгляд, но будет повышаться градус противостояния в том формате, что есть сейчас. Это будет играть на руку пророссийским партиям, которые будут убеждать избирателей, что они единственные, кто может прекратить эту войну. Это может повлиять на электорат прежде всего на востоке Украины", – отметил он.

По мнению ветерана АТО и волонтера Мирослава Гая, разговоры о выдаче российских паспортов жителям оккупированных территорий действительно связаны с президентскими выборами в Украине, и в Кремле готовы идти на радикальные шаги.

"Путин отдал приказ на то, чтобы принять закон об упрощенной процедуре получения российского гражданства гражданами Украины еще в прошлом году. Но речь об этом шла давно. Цель этого действа - получить законные основания для официального введения российского военного контингента для защиты "граждан России" на Донбассе", – заявляет он.

Армия РФ

По его словам, в РФ не собираются признавать выборы президента в Украине, так как уже убеждены в победе проукраинских сил. В связи с этим у Кремля остается лишь силовые методы влияния на ситуацию внутри нашей страны.

"В первую очередь мы должны понимать, что РФ не собирается признавать выборы президента Украины, даже соответствующий законопроект зарегистрировали. Соответственно, если в Украине будут инспирированы деструктивные действия по усилению хаоса, если российские спецслужбы смогут поднять здесь протесты, провести террористические атаки, чтобы запугать украинцев. Или благодаря пятой колонне вывести людей под видом несогласия с результатами президентских выборов, то Украина придется усилить оборону", – объясняет он.

"Возможно, будут какие-то дополнительные провокации на фронте, для того, чтобы создать ситуацию, в которой они смогут сказать о наличии "угрозы российским гражданам", и для их защиты они введут миротворческий контингент. Но на самом деле зайдут российские войска, которые просто наденут голубые каски, перекрасят БТРы в белый цвет, как это уже однажды было в Чехословакии", – добавил Гай.

Ветеран АТО предполагает, что провернуть такой сценарий в России собираются достаточно скоро, это планируется уже в течение этого и следующего года.

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