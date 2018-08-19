Выбросил в окно: поступок маршрутчика на Киевщине возмутил сеть

В городе Бровары Киевской области водитель маршрутки обидел бабушку, чем вызвал осуждение пассажиров.

"Сегодня в маршрутке 403, которая ехала из Киева в Бровары, случился конфликт между водителем и бабушкой. Суть конфликта не буду описывать (не о том речь). Результат: водитель выбросил в окно бабушкину карту на скидку в аптеку для пенсионеров", - написала свидетельница инцидента Марьяна Кухар в Facebook.

Пожилая женщина очень расстроилась, потому женщина-очевидец и обратилась к пользователям соцсети с просьбой найти пострадавшую, чтобы отдать карту.

facebook.com/groups/moibrovary

Украинцы были возмущены поступком и отметили, что не первый раз замечают подобное отношение к пассажирам: "Как же уже достали водители, которые не знают что такое вежливость и человечность. Последнее время часто вижу посты-жалобы на водителей маршруток Бровары-Киев", "Хорошо хоть карту выбросил, а не бабушку", "А мужиков в маршрутке что-ли не одного не было?"

facebook.com/groups/moibrovary

facebook.com/groups/moibrovary

Ранее OBOZREVATEL сообщал о других проблемах в маршрутках. Так, в прошлом месяце, водитель рейсового автобуса из Белой Церкви перевозил пассажиров в состоянии алкогольного опьянения.