Выбрасывает фекалии из окна: жительница Чернигова превратила жизнь многоэтажки в кошмар

Жительница одного их спальных районов Чернигова из-за отключенной канализации в квартире, выбрасывает отходы в окно.

Как рассказала ее соседка, вокруг дома постоянно плохо пахнет: невыносимая вонь заставляет задержать дыхание, пишет ВВС.

"Мы когда идем вечером, возвращаем сюда, мы уже знаем – мы не ошибемся, что это наша улица и наш подъезд. Так воняет", – рассказывает Оксана Влащик.

В Чернигове женщина выбрасывает фекалии в окно

Ее соседке отключили канализацию за неуплату. Женщина проблему решила просто – выливает их в окно или у подъезда. Из-за этого у дома образовалась небольшая яма.

Главная проблема в том, что нечистоты из перекрытого туалета стекают в подвал, потому что сама квартира – на первом этаже.

"Сырость пошла уже и под ее квартиру и дальше распространилась, затопила там весь подвал. У нее там все мокрое. У меня угол квартиры уже с грибком. И ребенок-астматик", – рассказывает другая соседка, Инна.

"По-человечески я пыталась ей помочь. Я помогла приобрести компакт-туалет в ее квартиру. И хотела двигаться дальше, но на следующий раз она уже просто не открывает дверь", – рассказывает Инна.

На "переговоры" с другими соседями женщина не идет. На все замечания реагирует агрессивно. Люди говорят, что боятся отпускать детей гулять возле дома.

По словам правоохранителей, они могут только выписать женщине штраф. Коммунальщики о проблеме также знают, но говорят, что ничем не могут помочь. Женщина не пускает их в квартиру и говорить отказывается.

Как писал OBOZREVATEL, в Белой Церкви Киевской области женщина держит дома около полусотни кошек, фекалии которых просачиваются в соседние квартиры.

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