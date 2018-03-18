Выборы Путина в Крыму: стало известно, как загоняют людей голосовать

Чтобы обеспечить высокую явку избирателей на так называемых выборах президента РФ в анексированном Крыму "власти" угрожают людям увольнением с работы.

Как заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в комментарии "Крым.Реалии", оккупационные власти подготовились к тому, чтобы сфальсифицировать результаты голосования.

"Их сейчас волнует только один сегмент избирательной кампании. Это явка на участки. Их не волнует, как люди будут голосовать или даже повреждать эти бюллетени. Им нужна картинка хотя бы более-менее приемлемая, чтобы они ее демонстрировали всему миру. И они это будут делать утром 18 марта. В то же время все люди, которые не воспринимают оккупацию, а их – большинство, они сейчас в больших раздумьях, потому что есть беспрецедентное давление на людей и угрозы увольнения с работы", – утверждает Чубаров.

По его словам, 18 марта, как и 16 марта 2014 года (дата проведения непризнанного миром "референдума" в Крыму. - Ред.), "значительное количество людей будет перед выбором: сохранить достоинство или все же склонить голову".

"Я знаю, что подавляющее большинство крымских татар склонять голову не будет", – отметил Чубаров.

Как сообщал "Обозреватель", в России 17 марта в 22:00 по киевскому времени официально стартовали президентские выборы. Завершится голосование 18 марта, когда закроются последние участки в Калининградской области.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков предупредил, что в Украине граждан РФ не допустят на участки для голосования на выборах президента.

К голосованию допустят только лиц с дипломатическим статусом.