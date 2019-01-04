Выборы президента Украины: в ЦИК объяснили, как голосовать украинцам в России

У украинцев, проживающих в России, будет два способа проголосовать на выборах президента Украины. Оба варианта предполагают выезд с территории РФ.

Об этом ObozTV рассказал заведующий отделом взаимодействия со СМИ ЦИК Константин Хивренко. По его словам, граждане Украины, которые находятся на консульском учете в украинских дипломатических учреждениях на территории РФ, могут обратиться в один из зарубежных избирательных участков в Финляндии, республике Казахстан или Грузии, и воспользоваться своим избирательным правом.

"Другой вариант – на это время вернуться в Украину и проголосовать там. Но для этого нужно как минимум за пять дней до голосования предупредить органы государственного учета избирателей о таких намерениях", – подчеркнул Хивренко.

Он напомнил, что ЦИК, своим постановлением №274 от 31 декабря 2018 года, приняла решение закрыть все пять зарубежных избирательных участков на территории РФ.

Выборы президента Украины

Как сообщал OBOZREVATEL:

Верховная Рада Украины в ноябре своим постановлением назначила президентские выборы на 31 марта 2019 года. Постановление ЦИК об их проведении было объявлено 26 ноября.

Голосование во время первого тура выборов пройдет с 8:00 до 20:00. Второй тур, в случае необходимости, 21 апреля. ЦИК должен будет объявить результаты до 1 мая.

Первый кандидат в президенты уже подал все необходимые документы в ЦИК и был официально зарегистрирован.

Одиозный политик, лидер запрещенной в Украине Коммунистической партии Петр Симоненко также заявил о своем решении баллотироваться в президенты.

Известный украинский комик и артист Владимир Зеленский объявил о выдвижении в кандидаты в президенты Украины во время новогоднего обращения к украинцам на телеканале "1+1", которое "сместило" речь президента Украины Петра Порошенко.

Руководство "1+1" объяснило подобный "трюк" тем, что слушать президента под бой курантов — советская традиция, а сейчас пришло время для новых возможностей.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.