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Выборы президента Украины: в ЦИК объяснили, как голосовать украинцам в России

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У украинцев, проживающих в России, будет два способа проголосовать на выборах президента Украины. Оба варианта предполагают выезд с территории РФ.

Об этом ObozTV рассказал заведующий отделом взаимодействия со СМИ ЦИК Константин Хивренко. По его словам, граждане Украины, которые находятся на консульском учете в украинских дипломатических учреждениях на территории РФ, могут обратиться в один из зарубежных избирательных участков в Финляндии, республике Казахстан или Грузии, и воспользоваться своим избирательным правом.

"Другой вариант – на это время вернуться в Украину и проголосовать там. Но для этого нужно как минимум за пять дней до голосования предупредить органы государственного учета избирателей о таких намерениях", – подчеркнул Хивренко.

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Он напомнил, что ЦИК, своим постановлением №274 от 31 декабря 2018 года, приняла решение закрыть все пять зарубежных избирательных участков на территории РФ.

Выборы президента Украины

Выборы президента Украины

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Темы
Выборы президента Украины 2019Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Константин Хивренко
Место
Украина
Теги
УкраинаРоссиявыборы в УкраинеЦИК
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Федоров Федор
Федоров Федор
Петя красава.Запретил голосование на территории консульств(которые являются территорией Украины ) голосование.Мотивировав тем,что ФСБ там будет манипулировать 😂Это как?ФСБ ворвётся туда с пачками билютеней за Йулю?Просто петруча решил отбрить миллионы,которые его не поддержат
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Наумов Виктор
Наумов Виктор
Ловко 4 млн.украинцев нах.. послали!)
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