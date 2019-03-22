|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Выборы президента Украины: Епифаний сделал важное распоряжение

1.2тЧитать материал на украинском

Предстоятель поместной Православной церкви Украины митрополит Епифаний распорядился проводить во всех храмах молитвы о справедливых выборах президента.

Соответствующее решение появилось на сайте ПЦУ. Был опубликован и текст самой молитвы.

"В связи с особой ответственностью, которая во время выборов президента Украины возлагается на наш народ, учитывая необходимость защитить государственность Украины, единство, общественный мир перед лицом внешней агрессии и внутренних противостояний, в течение последующего времени до завершения голосования за избрание главы государства благословляется за богослужениями в храмах поместной Украинской Православной Церкви на литургиях после заамвонной молитвы или во время молебна произносить такую молитву", – сказано в распоряжении.

Новости
"Крым и Донбасс вернут!" Епифаний сделал громкое заявление

Митрополит Епифаний

Митрополит Епифаний

Facebook митрополита Епифания

Учитывая практику периода выборов президента Украины в 2004 г., митрополит решил включить сейчас на соответствующий период в тройную ектению особое молитвенное прошение: "Еще молимся, чтобы Господь Бог дал нам дух разума совершить справедливый выбор Главы государства украинского и помиловал нас".

По словам владыки, в воскресенья, 24 марта и 31 марта, в храмах после богослужения будет зачитано обращение Священного Синода ПЦУ по поводу предстоящих выборов.

Отметим, ранее президент Украины Петр Порошенко обратился к Всеукраинскому Совету Церквей с просьбой призвать к проведению выборов без насилия и напомнил о нависшей угрозе масштабного вторжения со стороны России.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Синод новосозданной Православной церкви Украины призвал голосуя на выборах учитывать, что украинцы выбирают верховного главнокомандующего.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Православная церковь Украины" на OBOZREVATEL.

Тема
Православная церковь Украины
Персоны
Митрополит ЕпифанийПетр Порошенко
Место
Украина
Тег
ПЦУ
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
2
Смешно
7
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Александр
Михайлов Александр
Пидор не слышал что он проклят)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения