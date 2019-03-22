Выборы президента Украины: Епифаний сделал важное распоряжение

Предстоятель поместной Православной церкви Украины митрополит Епифаний распорядился проводить во всех храмах молитвы о справедливых выборах президента.

Соответствующее решение появилось на сайте ПЦУ. Был опубликован и текст самой молитвы.

"В связи с особой ответственностью, которая во время выборов президента Украины возлагается на наш народ, учитывая необходимость защитить государственность Украины, единство, общественный мир перед лицом внешней агрессии и внутренних противостояний, в течение последующего времени до завершения голосования за избрание главы государства благословляется за богослужениями в храмах поместной Украинской Православной Церкви на литургиях после заамвонной молитвы или во время молебна произносить такую молитву", – сказано в распоряжении.

Митрополит Епифаний Facebook митрополита Епифания

Учитывая практику периода выборов президента Украины в 2004 г., митрополит решил включить сейчас на соответствующий период в тройную ектению особое молитвенное прошение: "Еще молимся, чтобы Господь Бог дал нам дух разума совершить справедливый выбор Главы государства украинского и помиловал нас".

По словам владыки, в воскресенья, 24 марта и 31 марта, в храмах после богослужения будет зачитано обращение Священного Синода ПЦУ по поводу предстоящих выборов.

Отметим, ранее президент Украины Петр Порошенко обратился к Всеукраинскому Совету Церквей с просьбой призвать к проведению выборов без насилия и напомнил о нависшей угрозе масштабного вторжения со стороны России.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Синод новосозданной Православной церкви Украины призвал голосуя на выборах учитывать, что украинцы выбирают верховного главнокомандующего.

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