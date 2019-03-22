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Выборы президента: украинцы определились, за кого будут голосовать

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Большинство украинцев определилось, за какого кандидата они отдадут голос на грядущих выборах президента.

Об этом свидетельствуют результаты опроса на сайте OBOZREVATEL. Всего в интерактиве приняло участие более 24,6 тыс. человек.

"Вы уже определились, за кого будете голосовать 31 марта?" — на такой вопрос предлагалось ответить читателям издания.

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Большая часть проголосовавших (80%) выбрали такой вариант ответа: "Да, на 100%".

Значительно меньше респондентов (12%) признались, что еще не имеют конкретного фаворита. "Нет, еще думаю", — ответили они.

4% читателей заявили, что не пойдут голосовать вообще.

2% сказали, что их кандидата нет в списке претендентов на кресло президента Украины. Еще 2% выбрали ответ: "Проголосую против всех".

Выборы президента: украинцы определились, за кого будут голосовать

Иллюстрация

Иллюстрация

Напомним, бюллетень для выборов президента Украины в 2019 году станет самым большим за всю историю.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно результатам свежих исследований, выборы в Украине, вероятнее всего, пройдут в два тура. Сейчас же лидером электоральных симпатий остается Владимир Зеленский, опережая на 6% Юлию Тимошенко и Петра Порошенко.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, кто из кандидатов в президенты был "замечен" на подкупе избирателей.

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Тема
Опросы Обозревателя
Место
Украина
Теги
Выборы 2019выборы в УкраинеВыборы Президентаопрос
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