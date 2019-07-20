Выборы в Раду сорвали в целой стране: что случилось

В посольстве Украины в Индии были испорчены все бюллетени для голосования на выборах в Верховную Раду в результате использования неправильных печатей.

Об этом сообщили в LB.ua, ссылаясь на письмо Министерства иностранных дел Украины, которым располагает издание и которое получили все украинские посольства за границей.

Стало известно, что работники диппредставительства проставили на бюллетенях печати по выборам президента. "МИД Украины предупредил посольства о недопустимости передачи избирательным участкам по выборам депутатов в парламент печатей избирательных участков по выборам президента - эти печати должны были быть возвращены в МИД сразу после президентских выборов", – сказано в сообщении.

Бюллетень для голосования на выборах в Раду Корреспондент.net

Указывается также, что послы несут персональную ответственность за срыв подготовки к голосованию.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский рядом соответствующих распоряжений уволил 11 послов Украины.

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