Выборы могут значительно ухудшить ситуацию с коронавирусом в Украине

Сегодня в Украине зафиксирован новый рекорд заболеваемости коронавирусом. Количество инфицированных в сутки достигла 6719 человек. Количество тех, кто заболел, постоянно растет в течение последнего месяца.

Кроме рекорда по количеству больных, есть и другие, не менее печальные, статистические данные. За прошедшие сутки в Украине от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 141 человек. Это самый большой показатель смертности от болезни за все время пандемии в Украине.

Вместе с увеличением заболеваемости, естественно, увеличивается и количество желающих сдать тест на коронавирус или тех, кого на тестирование отправляют семейные врачи. К примеру, за минувшие сутки сделано почти 63 тыс. тестирований по всей стране. Из них почти 33 тыс. – методом ПЦР.

Под сухой статистикой следует понимать огромные очереди в коммунальных поликлиниках. Вот, например, видео из одной из коммунальных поликлиник столицы. В очереди – большое количество людей, желающих сдать тест на COVID-19. Естественно, средства безопасности соблюдены минимально.

А они игнорируются уже давно. Чтобы убедиться в этом, достаточно воспользоваться любым городским видом общественного транспорта или посетить супермаркет, не говоря о рынках.

Однако есть основания полагать, что и эти показатели приуменьшены. Ведь впереди выборы. Вводить жесткий карантин или тем более переносить их дату - непопулярное решение.

Понимают опасность и в "Слуге народа". Так, депутат от "Слуги народа" Татьяна Грищенко зарегистрировала проект постановления Верховной Рады, в котором предлагает отменить второй тур местных выборов в связи с пандемией COVID-19.

По словам Грищенко, целью принятия этого постановления является недопущение чрезмерной нагрузки на медицинскую систему и обеспечения противодействия распространению COVID-19, эпидемии гриппа и ОРВИ, чтобы снизить уровень угрозы жизни и здоровью населения.

Между тем выборы состоятся уже в это воскресенье. И есть высокая вероятность, что после очередей, образованных на участках нас ждет новый всплеск болезни.

Самым опасным он окажется для наиболее уязвимой к болезни части населения - пенсионеров и людей в возрасте 55+. Они традиционно являются стойким электоратом и слабыми пациентами, поскольку, как правило, уже имеют сопутствующие заболевания.