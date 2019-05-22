Выборы года: в Украине стартовал новый сезон главной премии для учителей

Третий сезон ежегодной национальной премии для учителей Global Teacher Prize Ukraine начался. В этом году победитель премии получит год бесплатного обучения, поездку в Дубай на Global Education and Skills Forum 2020 и главный денежный приз в 250 000 гривен.

"В 2019 году внимание украинцев приковано к президентским и парламентским выборам. Но на самом деле главные выборы года в Украине — это избрание лучших учителей, — говорит Зоя Литвин, глава общественной организации "Освіторія", организатор и председатель жюри премии Global Teacher Prize Ukraine. — Именно учителя сегодня воспитывают будущих президентов страны, инноваторов, лидеров мнений. Современная школа — не о прошлом, она о переменах в обществе, об инновациях. Цель премии — акцентировать на важности профессии учителя, потому что будущее Украины начинается сегодня в школьных аудиториях".

В этом году лучшего учителя Украины выберут среди десяти финалистов. В состав экспертного жюри национальной премии вошли глава "Освіторії" Зоя Литвин, телеведущая ТСН и куратор премии Наталия Мосейчук, инициатор и вдохновитель образовательного движения EdCamp в Украине Александр Элькин, заместитель министра образования и науки Украины Вадим Карандий, победитель Global Teacher Prize Ukraine 2018 Александр Жук и еще два члена жюри, которые станут известны уже скоро.

За два года в национальной премии Global Teacher Prize Ukraine поучаствовали более 5000 учителей. Победитель 2017 года Паул Пшеничка попал в рейтинг "100 самых влиятельных украинцев" журнала "Фокус" (впервые за 26 лет независимости в таком рейтинге оказался педагог) и выступил перед депутатами с трибуны Верховной Рады. А победитель премии 2018 года, преподаватель информатики из Запорожья Александр Жук, вошел в рейтинг "30 under 30" по версии Kyiv Post и в топ-10 инноваторов Украины в рейтинге журнала "Фокус".

"Ключ к необратимым реформам в стране — это учителя. Они критически мыслят, понимают, что мир сегодня глобальный, знают как быть и, наконец, умеют этому научить. Премия Global Teacher Prize Ukraine показывает стране именно таких учителей, демонстрирует, что их много. Я призываю всех украинских учителей подаваться на премию. Вы ощутите уверенность в своих силах и чувство педагогической свободы" — отметила Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

С 11 апреля по 1 августа все учителя средней школы могут подать заявку участника на официальном сайте премии. Номинировать своего учителя также могут все желающие украинцы.

Global Teacher Prize — "Нобелевская премия" для учителей, основанная арабским миллиардером Санни Варки в 2014 году. Это одна из крупнейших премий в мире за профессиональные достижения, а в сфере образования — первая и единственная премия такого масштаба. Награда вручается за выдающийся вклад в профессию учителя и составляет 1 000 000 долларов. Национальную премию в Украине с 2017 года реализует общественная организация "Освіторія", цель которой не только популяризировать новаторские подходы в образовании, но и поднять престиж учителя.

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