Выборочный карантин в Украине – это преступление, нужен продуманный локдаун, – инфекционист

Выборочный карантин – это преступление, для улучшения ситуации с коронавирусом Украине нужен продуманный локдаун.

Об этом в интервью "Цензор.нет" рассказала волонтер, врач-инфекционист Черновицкой областной клинической больницы Ольга Кобевко. Она отметила, что в стране с начала пандемии не было ни одного правильного карантинного мероприятия.

По ее словам, в Украине был просто выборочный карантин, "когда работает церковь, переполненная прихожанами без средств защиты, и при этом закрыты школы и университеты".

Так же сейчас открыты рестораны и закрыты детские сады, по крайней мере в Черновицкой области, уточнила она, работает Калиновской рынок – второй по величине в Украине.

"Если закрывать, то все. При этом обязательно продумать чисто медицинский транспорт. Я слышала, что хотят оставить общественный транспорт. Я тогда вообще не понимаю, в чем смысл локдауна", – уточнила врач.

С начала пандемии Кобевко открыто рассказывает в соцсетях о том, что на самом деле творится в областной больнице Черновцов. Ее информация часто расходится с отчетами чиновников о ситуации с коронавирусом в области.

На врача-инфекциониста даже подала заявление в полицию якобы за неправдивую информацию заместитель губернатора Черновицкой области Наталья Гусак, отвечающая за медицину. Это произошло после того, как Кобевко рассказала о катастрофической нехватке в больнице кислорода, а также о том, что пациенты вынуждены приезжать на лечение со своими баллонами.

Ранее председатель редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины, предприниматель Михаил Бродский посоветовал главе Офиса президента Андрею Ермаку лечить коронавирус (COVID-19) в больнице Черновцов.

Он разместил в Facebook ссылки на интервью Кобевко, которая рассказала, что в медучреждении нет в достаточном количестве кислорода, не хватает лекарств и даже нет горячей воды.