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9 ноября • обновлено в 13:30
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''Выберут 3-4 города...'': эксперт рассказал, как Путин может захватить Украину

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Президент России Владимир Путин может прибегнуть к технологии искусственного хаоса, чтобы захватить Украину.

Об этом в интервью Фактам заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов. По его словам, все может начаться с серии терактов на территории страны.

"Выбираются 3—4 крупных города, в которых умышленно устраивается масштабная авария, например, на водоканале или, что еще лучше для террористов, электрических подстанциях. Свет потух во всем городе, мобильной связи нет, интернета нет, средства массовой информации не работают, наступает мрак и хаос.

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А потом приходят маргинальные элементы и начинают кричать: "У нас все плохо, Путин введи войска!“ Яркий пример — Донецк и Луганск в 2014 году", — говорит он.

Владимир Путин

Владимир Путин

По словам эксперта, это вызовет панику в обществе и подорвет экономику. "Подобные массовые акции способны подорвать экономику, потому что возрастает спрос на товары первой необходимости и продукты, что не может не разбалансировать всю систему как социальной, так и экономической стабильности государства. Вот вам и захват страны фактически без боя", — заявил Жданов.

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Тема
Российская военная угроза
Персона
Олег Жданов
Место
Украина
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