"Вы же самец!" Министр энергетики принял вызов на ринг от топ-менеджера "Нафтогаза"

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик принял вызов главы газового направления НАК "Нафтогаз" Андрея Фаворова и согласился сойтись с ним в боях без правил.

Так, Фаворов из-за разгоревшегося между ними конфликта позвал министра обсудить перспективы развития компании, которую он возглавляет, на ринге в Одессе, где планирует участвовать в боксерском поединке. Ответ Насалика долго ждать не заставил.

"Ринг – так ринг! Но по-настоящему, по-мужски. Уважаемый Андрей Фаворов, я готов встретиться с Вами на ринге. Но давайте будем мужчинами! Оставьте свои белые воротнички для института "благородных девиц". Вызываю Вас на "мужской разговор" – бой без правил. Вы же самец, как пишут ваши сторонники в комментариях, поэтому у Вас достаточно тестостерона. С местом и временем определимся. Жду Вашего ответа в течение 48 часов", – написал министр.

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По словам Насалика, перед тем, как кого-то бить, надо понимать за что, в связи с чем он задал Фаворову острые вопросы.

"Итак, во-первых, несете ли Вы полную ответственность за работу "Укргаздобыча" с конца 2016 по февраль 2019-му и, в частности, утилизацию тех 40 млрд грн, которые вы содрали с помощью тарифов на газ, под видом увеличения добычи газа? Во-вторых, отстояли Вы свою честь после обвинения Вас в коррупции Вашим коллегой Юрием Витренко? Ведь честь драться только с человеком, который тоже имеет честь", – отметил министр.

Игорь Насалик и Андрей Фаворов

Он также похвастался перед соперником своими успехами на ринге. "Надеюсь, опыт участия в боях без правил у Вас есть, если нет – то еще есть время. Ради честных правил на газовом рынке, я также упомяну свои соревнования по боям без правил в Свирский дивизии ВДВ", – написал министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее олигарх Александр Онищенко поскандалил с министром молодежи и спорта Игорем Ждановым, назвав его "тупой обезьяной".

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