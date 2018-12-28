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''Вы все потеряете'': Епифаний рассказал, как Москва вставляла палки в колеса Украине

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Москва до последнего момента убеждала архиепископов УПЦ Московского патриархата, что объединительный Собор в Украине будет сорван.

Об этом в интервью ZIK рассказал Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний, отметив, что никто до конца не верил в объединение.

"К сожалению, пропаганда и влияние Москвы, как мы видим, действуют. Их убеждали в том, что не произойдет объединение. Никто до конца не верил, что мы сумеем на этом соборе объединиться. В разум тех архиереев вкладывали: "Не езжайте на собор, потому что там не будет успеха! Все разругаются, разойдутся, а вы все потеряете", – уточнил он.

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Епифаний добавил, что не обращал бы внимания на пропаганду Москвы, которая видит все в своем свете.

"Они считают, что в их государстве Русская православная церковь – это определенный подразделение государства. В Украине этого не будет. Государство призвано способствовать тому, что церковь была единой", – добавил предстоятель ПЦУ.

По словам Епифания, процесс перехода приходов УПЦ МП в новосозданную церковь будет длительным. А Украина не заинтересована в узких временных рамках.

"Если это будет происходить очень быстро – а к этому стремится Москва – будут противостояния, недоразумения, кровопролития. Это выгодно Москве, поэтому мы не накладываем конкретных временных границ, мол, в течение месяца-двух-трех все приходы Московского патриархата должны быть в единой Украинской церкви. Это неправильно, каждый должен сознательно и добровольно сделать свой выбор", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря объединительный Собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания на пост предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины.

Митрополит рассказал, что статус предстоятеля для него является очень ответственным и тяжелім крестом. Он также назвал условие для переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Темы
Независимость УПЦроссийская пропаганда
Персона
Митрополит Епифаний
Место
Украина
Теги
единая церковьУПЦ МП
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
А що цэ за Епифания?
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Savytskyy Andriy
Savytskyy Andriy
Мудрий чоловік! Радий за нас всіх))
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