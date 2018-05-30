- Ночь. Но этой ночью никто спать не будет. Минуту назад говорил с главой Службы безопасности Украины Василием Грицаком по поводу убийства Аркадия Бабченко, известного российского журналиста. Без деталей. Все детали - завтра. Но напишу этот пост по-русски, чтобы зашел куда-то в РФ авторам убийства.

Вы, сволочи, нас не остановите. Всех не перестреляете. Никто вас не боится. Презирают вас, мелких жуликов и варваров. В спину стреляете, ссыкуны? Но потомки живодеров из подвала, заняв просторные кабинеты Кремля, не перестают быть живодерами из подвала. Цели ваши - как и все примитивное - ясны. В эпоху карлика-психопата на русском троне журналистов убивают не за написанное или сказанное, а чтобы создать атмосферу беспорядка, хаоса и незащищенности. Убивают, потому что это сигнал, послание. Как Немцова под стенами Кремля.

Русские убивают русских. Так выглядит картина мира Путина. Русские убивают русских на полях российско-украинской войны. Русские спецслужбы убивают русских журналистов и политиков. Русские убивают русских - вот он ваш, грязный, плешивый русский мир, построенный на лжи и крови. Убили ветерана российско-чеченской войны. Одного из лучших российских репортеров. Убили потому, что он царя презирал, а в Украине надо было показать картинку. Вот просто вот за это.

Аркадий жил недалеко от меня. Оказывается, давно уже. А я думал, что он в Чехии. Но там дорого жить. Но убивать там нельзя было - Скрипаля уже отравили, до санкций дошло. А в Украине можно убивать - отношения хуже не станут. И отвлечь зрителя надо: "Смотрите, что творится в Киеве. Смотрите туда! Не смотрите отчет международной комиссии по MH17, что это русская власть убила детей и женщин, а смотрите на Киев - что там творится!". Ничтожные, ничтожные вы русские ссыкуны.

А вот теперь горькая правда - украинцам. Можете дальше не читать, если не любите откровенных разговоров. Так вот война не выбирает окопы - дальние или ближние. Она заходит прямо домой. Прямо под детскую кровать. Заглядывает в окно. Стучится русским снарядом во все щели. Стучится во все двери. Уши и глаза не надо закрывать. Наши уютные квартиры - это крепости от русского мира. Каждая квартира в каждом украинском доме должна стать крепостью от всего, что связано с Россией и русскими. Крепость с огромным рвом. А все мы - стражами.

Террористическая организация Российская Федерация постучит в каждую дверь. В каждую семью! К 15-летней девочке Дарье она пришла со снарядом. К Павлу Шеремету - с бомбой. К Аркадию Бабченко - выстрелом в спину. И к тысячам украинцев - в тысячи семей за годы войны. И она все еще там - на вашем пороге. Понимаете? Не спрячетесь от этого. Не денетесь никуда. Не убежите. Можно этот вызов принять только с прямой спиной. Только во весь рост встать и защищать себя и свою семью от русской свиньи. Пока эта свинья не сдохнет. Вот так откровенно - драться за себя, за своих детей и семью.

И запомните. Нас убивают не потому, что мы пишем и снимаем. Нас убивают потому, что вы это читаете и слушаете. И никому из нас не страшно. Никому из вас не страшно. Мы все - огромная страна. И это мы остановили Россию там, где она стоит сейчас. И наша задача - как граждан - завершить свою работу победой. Не прятаться и не бояться. Драться надо. Защищаться надо. Хватит жить иллюзиями. Как раньше - больше не будет никогда. Защищайте свой дом. Защищайте свою семью. И не падайте духом. Сердитесь. Злитесь. И смотрите врагу прямо в глаза.