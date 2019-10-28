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28 октября • обновлено в 10:49
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"Вы стояли с плакатами, что я — х**ло!" Появилось новое видео разговора Зеленского с добровольцами в Золотом

10.8т Читать материал на украинском

Николаевский журналист Олег Деренюга опубликовал полное видео нашумевшего разговора президента Украины Владимира Зеленского с украинскими военными в прифронтовом Золотом на Донбассе, во время которого произошла перепалка с экс-бойцом полка "Азов" Денисом Янтарем и активистами "Нацкорпуса".

Он тоже снимал общение главнокомандующего с военнослужащими о разведении войск. Эксклюзивный ролик выложен на канале "НикВести HD" в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам журналиста, на видео видно, как активисты "подставили Зеленского в Золотом". Кроме этого, сначала общение проходит в спокойном тоне, а потом президент срывается и переходит на крик.

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"Сначала они час с ним гоняли чаи у костра, плавно перейдя с "вы" на "ты", причем президент сам им говорит: "Давайте на ты!" А потом уже в самом конце, когда он уходил, подбежали и сняли видео, где попросили подписать с ними меморандум. Удивлённый Зеленский прямо отвечает: "С кем меморандум? С тобой?". Потому что он целый час перед этим по душам с ними общался", — прокомментировал Деренюга.

Зеленский во время визита на Донбасс

Зеленский во время визита на Донбасс

Скрин видео

Также на отснятых фрагментах можно услышать слова президента о том, что он хорошо помнит высказывания добровольцев в его адрес, которые звучали еще на марше против капитуляции в Киеве.

"А когда, парни, вы стояли на площади, куда вы вышли не за деньги, а среди вас (я же могу обобщить) стояли с плакатами меня — геть или я х**ло. Я к чему, и это смотрели русские, и это тоже позор. Мы все совершаем ошибки", — сказал Зеленский.

Отметим, что в воскресенье, 27 октября, президент опубликовал вроде бы полное видео со своего разговора с добровольцами в Золотом. Но, как оказалось, оно длится всего 23 минуты 54 секунды, тогда как то, что собрал журналист Дерлюга, дольше — 35 минут 20 секунд.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
ООС "Азов" Нацкорпус
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Мир Миру
Мир Миру
Хіба поліція не має відеозйомки тих, хто тримав плакати або кричав особисті образи на адресу Зеленського? Штрафуйте винних.
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Галушкин Петро
Галушкин Петро
верховный гoвнoкoмaндyющий))0
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Президент, который не лох, а поц.
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