"Вы сказали, что жизнь украинца – ценность для вас": крымчанин обратился к Зеленскому из СИЗО

Крымчанин Иван Яцкин, которого содержат в московском СИЗО по обвинению в госизмене, попросил президента Украины Владимира Зеленского включить его в список на обмен.

В письме главе государства и уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой помимо просьбы об обмене содержится также призыв оказать финансовую помощь семье Яцкина, сообщает "Крым.Реалии".

Иван Яцкин "Крым.Реалии"

"Не так давно вы сказали, что жизнь каждого украинца является для вас наибольшей ценностью. Я очень рассчитываю, что и моя судьба будет вам небезразлична. В связи с изложенным, прошу вас включить меня в список на обмен. Также прошу оказать содействие моей семье в получении денежных средств", – обратился крымчанин к Зеленскому.

Яцкин написал, что ему грозит до 20 лет колонии, а у него трое малолетних детей и недавно родилась еще одна дочь.

Он добавил, что не верит в справедливость российского следствия и суда.

"Единственной возможностью освободиться и вернуться к своим близким я вижу форму обмена в рамках политических договоренностей", – написал Яцкин, завершив письмо фразой "Слава Украине!"

Тексты писем Зеленскому и Денисовой являются почти одинаковыми.

Передать просьбу Яцкина в Киев приехал его адвокат Николай Полозов. Он надеется, что заявление в ближайшее время попадет в руки Зеленского и его подзащитного включат в список на обмен.

Ранее адвокат заявлял, что после ареста в аннексированном Крыму Яцкина перевели в Москву, где силовики оказывали на него "психологическое давление".

Напомним, что о задержании Яцкина стало известно в декабре 2019 года. ФСБ обвинила его в государственной измене.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2019 года ФСБ заявила о задержании на границе с Крымом двоих украинцев, которые якобы находились в "федеральном розыске".

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