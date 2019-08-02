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"Вы – пушечное мясо": донецкий блогер "размазал" желающих служить в армии "ДНР"

2.1т Читать материал на украинском

В "ДНР" набирают новые отряды в "ополчения", обещая службу в Донецке, зарплату и даже российский паспорт.

Такие объявления появились в сети недавно, написал в блоге на OBOZREVATEL Дмитрий Черкасов. По его словам, подобными призывами на самом деле пытаются укомплектовать передовые позиции, набирая людей в отряды "пушечного мяса", где никто служить не хочет.

"С каждым днем мораль "русского мира" умирает с очередным боевиком. У "ДНР" все меньше шансов выжить. Передовые позиции слабеют, поэтому туда заманивают любыми способами, обещая службу в центре Донецка, паспорт гражданина РФ. Но на это ведутся уже не все. Даже дуракам понятно, что это полный бред", – подчеркнул блогер.

Призывы в "ДНР"

Призывы в "ДНР"

По его словам, все знают, что для получения российского паспорта нужно иметь паспорт "ДНР", а армия в центре Донецке находиться только в администрации. При том, что окопная война проходит за пределами города.

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"Все знают, что окопы – это пушечное мясо, а не "паркетные" должности. Зачем вам российский паспорт, если через месяц вас убьют? Может лучше смотреть, как растут и взрослеют ваши дети? Ваша жизнь не стоит ни того паспорта, ни тех денег, что предлагают", – обратился блогер к желающим служить "ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL,донецкий блогер рассказал об опасной контрабанде из России. По его словам, скоро там появятся "ходячие мертвецы".

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Война
Персона
Дмитрий Черкасов (блогер)
Место
Украина Донецк
Теги
Россия Новости России российские паспорта паспорт
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
бараны обозовские,опять комент потёрли.
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
В случае,если ряды аппалченцев неким будет заменить,заменять рассеянами..Тем,особо терять-то ,и нечего..А, если ваабще,туго будет с призывом,то русские марфы еще нарожают по пьяне багатырей...Делов-то!
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
BROTHER FOREST, русские марфы переключились на китайцев.те более перспективнее.
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филипп филипыч
филипп филипыч
вот те раз. а я думал что русские войска это пушечное мясо. оказывается это украинцы пушечное мясо. донецк ведь украина?
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