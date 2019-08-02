"Вы – пушечное мясо": донецкий блогер "размазал" желающих служить в армии "ДНР"

В "ДНР" набирают новые отряды в "ополчения", обещая службу в Донецке, зарплату и даже российский паспорт.

Такие объявления появились в сети недавно, написал в блоге на OBOZREVATEL Дмитрий Черкасов. По его словам, подобными призывами на самом деле пытаются укомплектовать передовые позиции, набирая людей в отряды "пушечного мяса", где никто служить не хочет.

"С каждым днем мораль "русского мира" умирает с очередным боевиком. У "ДНР" все меньше шансов выжить. Передовые позиции слабеют, поэтому туда заманивают любыми способами, обещая службу в центре Донецка, паспорт гражданина РФ. Но на это ведутся уже не все. Даже дуракам понятно, что это полный бред", – подчеркнул блогер.

Призывы в "ДНР"

По его словам, все знают, что для получения российского паспорта нужно иметь паспорт "ДНР", а армия в центре Донецке находиться только в администрации. При том, что окопная война проходит за пределами города.

"Все знают, что окопы – это пушечное мясо, а не "паркетные" должности. Зачем вам российский паспорт, если через месяц вас убьют? Может лучше смотреть, как растут и взрослеют ваши дети? Ваша жизнь не стоит ни того паспорта, ни тех денег, что предлагают", – обратился блогер к желающим служить "ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL,донецкий блогер рассказал об опасной контрабанде из России. По его словам, скоро там появятся "ходячие мертвецы".

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