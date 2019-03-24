"Вы провоцируете насильника": украинский учебник попал в громкий скандал

В Украине разгорелся скандал вокруг учебника за 8 класс "Основы здоровья" автора Ивана Беха, в котором есть глава о сексуальном воспитании.

Соответствующие снимки опубликовала глава правления Общественной организации "ВІСь" в Виннице Светлана Дубина на своей странице в Facebook, которой материал прислала мама одной из учениц.

"Люди! Вы этот учебник видели? Лилия Гриневич (министр образования и науки. – Ред.), это что такое", – спросила Дубина.

Так, на одной из страниц были даны определения "виктимные вещи", "виктимные жесты" и "виктимное поведение". Авторы описывали, что сильно короткая юбка и яркий макияж могут "создать о вас ложное впечатление и спровоцировать насильника". Флирт, взгляды и касания могут создать впечатления, что "вы не против интимных отношений".

"Виктимное поведение – ездить "автостопом", поддерживать беседу с малознакомыми и нетрезвыми людьми, принимать приглашение прогуляться в парке или зайти к кому-то домой, когда там больше никого нет, брать от незнакомых или малознакомых людей деньги или подарки", – написано в одном из пунктов.

В комментариях бурно отреагировали на такие материалы в учебнике. "Прямо из школы готовят извращенное представление о мире и виктимблейминге", "Ужас, кто до этого додумался, что это за книга", "Что это, назад в Россию?" – возмутились пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже неоднократно вспыхивали скандалы по поводу детских учебников. Например, в ноябре в сети бурно обсуждали рекомендованный Минобразования учебник литературы для 11-го класса. В книгу включили рассказ с описанием гомосексуальных связей.

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