"Я не проклинаю, но..." Женщина, заразившая Буковину коронавирусом, снова обратилась к людям

Жительница Коленковцев Елизавета Тимко, которая якобы привезла коронавирус из Италии на Буковину и заразила сразу несколько сел, вновь выступила с обращением к односельчанам. Если в прошлом видео она просила не жечь дом и не трогать ее детей, то на этот раз пошла в наступление.

Женщина обвинила соседей в том, что те смеются над ее горем. А также заявила, что первой заболела не она, а другой мужчина. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

"Вы хотели меня опозорить"

Сейчас в селе Коленковцы Черновицкой области только и обсуждают видео, которое разослала накануне своим односельчанам 59-летняя Елизавета Тимко. Женщина, которая, по мнению односельчан, виновата в том, что привезла в их село коронавирус из Италии.

В нем она встала на колени, просит прощения у соседей и умоляет "не палить ей хату". Женщина уверяет, что слышала об угрозах и очень переживает за детей и внуков. Мол, все они сейчас сидят дома, как зайчата, боятся выйти на улицу. А в доме нет хлеба и овощей, доедают то, что осталось. Видео появилось и в группе села Коленковцы в Viber.

После того как видео появилось в СМИ, женщина написала новое обращение к своим односельчанам и выложила его в группе.

Она обвинила их в том, что кто-то передал видео журналистам. "Вы хотели развлечься, посмеяться надо мной. Вы посчитали, что над моей болью, отчаянием и растерянностью можно поиздеваться. Вы хотели меня опозорить и подставить, что я опозорила и оговорила наше село", – написала Елизавета.

Также Лиза заявила, что угрозы ей приходили на мобильный телефон, когда она лежала в больнице. "Я была в отчаянии и безысходности, потому что все слышали и знали, что обо мне говорили, какие угрозы звучали – и не только приходящие на мой телефон", – заявила женщина.

Она добавила, что если бы хотела вычислить тех, кто посылал ей угрозы с незнакомых номеров, то сделала бы это в считанные минуты.

Но она просто поменяла номер. Елизавета возмущена, что ее обвинили в заражении коронавирусом не только своих односельчан, но еще и жителей трех сел.

Также она обвинила другого жителя Колинковцев, Ивана О., в том, что это он первый заболел, но никому не сказал. По ее словам, еще на митинге Иван чувствовал себя плохо и рассказал ей об этом. А затем на четыре дня раньше ее попал в инфекционное отделение больницы.

"Я обращаюсь к тебе, это ты меня опозорил, за что ты меня оболгал? За что подставил под удар мою семью?" "Запомни, ты можешь меня оболгать, но Господа не обманешь, расплата Божья еще впереди. Я не проклинаю, но воздастся всем".

Вскоре Иван О. сам опубликовал в группе справку из больницы, что болел гриппом А. Однако Елизавета не успокоилась и заявила, что Иван якобы ее купил. "Ты сам знаешь всю правду. Есть свидетели, какое у тебя было состояние. Подкупи их", – написала женщина

Одни жалеют, другие недолюбливают

В полиции Черновицкой области OBOZREVATEL сообщили, что Елизавета Тимко к ним с заявлением не обращалась.

Сами жители Колинковцев разделились на два лагеря. Одним Елизавету жалко. "Мы все переживали и за нее, и за ее детей и внуков, когда они заболели. Это ведь опасно. Но я не слышала, чтобы кто-то ей угрожал. Если это так, то почему она не обратилась в полицию, не пожаловалась в сельсовет? Елизавета – женщина эмоциональная, и как говорят ее дети, записала видео под действием эмоций. Ее никто не обижает в селе", – уверяет жительница Коленковцев Светлана.

Елизавета Тимко

Правда, в самой группе некоторые считают, что женщина просто хотела дополнительного пиара. "Надо же, ее теперь и во Франции показали", "Прославила нас на весь мир", – возмущаются односельчане.

Некоторые даже говорят, что Лиза Тимко – женщина не робкого десятка. Если надо, кому хочешь отпор даст. И обладает хорошими артистическими данными, за это ее прозвали местным Ляшко и Юлией Тимошенко.

В сельсовете считают, что охранять семью Лизы Тимко не нужно. "От кого ее тут охранять? Она просто вообразила себе что-то, а может, пиарится", – говорят в сельсовете.

Там считают, что семье Елизаветы никто не угрожал. "Слова – это одно, может, кто-то и сболтнул глупость. Но на деле никто ей дом поджигать не собирался. Она виновата лишь в том, что, вернувшись из Италии, не просидела дома две недели, как нужно было. А стала ходить на собрания".

Работала завхозом и была депутатом

Ранее Елизавета Тимко работала обычным завхозом в местной школе, а несколько лет назад стала депутатом районного совета. Избиралась от Аграрной партии. "Правда, недолго была депутатом. Она сразу поехала на заработки в Италию, на сессии не приходила, вот с нее и сняли депутатские полномочия", – поведали в сельсовете.

Елизавета Дмитриевна действительно несколько лет проработала в Италии, ухаживала за пожилыми людьми. Она регулярно выкладывала на своей страничке фотографии с подопечными.

В Италии Елизавета ухаживала за пожилыми людьми

Елизавета Тимко в Италии

В Италии Елизавета ухаживала за пожилыми людьми

Все не просто так

В селе историю с карантином из-за коронавируса считают преувеличенной и даже связывают с местной политикой. Ведь весь скандал начался с митингов. Жители Коленковцев не желают объединяться в ОТО с соседним селом Топоровцы. Из-за этого бушуют страсти, люди даже ездили протестовать в Киев.

Вокруг села выставили блокпосты

"С этими Топоровцами никто объединяться не хочет. Но кто-то сверху лоббирует эту идею. У нас в Коленковцах 5 тысяч жителей, трехэтажный садик сдаем, школа есть. А там ничего", – возмущаются в сельсовете.

Там подозревают, что блокпосты вокруг их села в связи с карантином выставили не случайно, и историю эту тоже раздувают не просто так.

"Когда карантин, то люди протестовать не могут. Но как только карантин закончится, то люди снова выйдут", – говорят в сельсовете.

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