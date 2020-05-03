"Вы не успеете предупредить!" Врач пояснила опасность заражения COVID-19 на детской площадке

Родители не в состоянии предупредить заражение ребенка коронавирусом на детской площадке.

Об этом в эфире ObozTV рассказала врач-педиатр Анна Горбань. "Дети касаются руками всего, что только можно, касаются лица. Меньшая возрастная группа не против все это еще и полизать. Вы не успеете это предупредить", – заверила она.

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"Предметы, которые находятся вокруг нас, сохраняют вирус достаточно долгое время, особенно это касается металлических и пластиковых предметов. Поэтому, когда вы идете на детскую площадку, и там никого нет, вы не знаете, кто был на этой площадке до вас и сколько времени прошло. Это отследить невозможно", – пояснила врач.

"Поэтому общая рекомендация во время карантина – сидеть дома. В домашних условиях все контролируется", – подчеркнула она.

Врач пояснила опасность заражения COVID-19 на детской площадке

Как писал OBOZREVATEL, ранее ученые назвали наиболее распространеные симптомы коронавируса у детей. "У детей преимущественно страдают верхние дыхательные пути (нос, рот, горло), поэтому у них проявляются симптомы простуды, вирус не опускается в нижние дыхательные пути ", – рассказал консультант-педиатр из Саутгемптонского университета Грэм Робертс.