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"Вы не полезны государству!" На Житомирщине чиновник уволился после разборок с Зеленским

2.1т Читать материал на украинском

Руководитель Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрей Куринский уволился "по соглашению сторон" после замечаний президента Владимира Зеленского.

Соответствующее заявление появилось на странице Куринского в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, во время совещания касательно незаконной добычи янтаря Зеленский приказал ему уволится. Президент заявил, что по его данным, чиновник – один из членов схемы. В ответ Куринский заявил, что это клевета.

Новости
Зеленский поинтересовался, кто из прокуроров работает на ''янтарную мафию''

Андрей Куринский

Андрей Куринский

person.org.ua

Заявление Куринского

Заявление Куринского

Facebook Андрея Куринского

"Очень хотите работать? Вы не полезны государству! Вы можете пойти поискать другую работу? Можете сами уволиться?" – сказал Зеленский.

Куринский спросил: "Когда надо?". "Когда надо? Надо 5 лет назад, я уже это понял. Поэтому надо, если можно, завтра. Можно? Да. Благодарю вас", – ответил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 августа Зеленский приехал в Олевск Житомирской области с рабочей поездкой по поводу незаконной добычи янтаря. Он публично пристыдил местных чиновников.

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Тема
Янтарные войны
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Луговской Николай
Луговской Николай
Что-то из области самодурства... Мне кажется что это клиника псевдо-Наполеона.
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