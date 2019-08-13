"Вы не полезны государству!" На Житомирщине чиновник уволился после разборок с Зеленским

Руководитель Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрей Куринский уволился "по соглашению сторон" после замечаний президента Владимира Зеленского.

Соответствующее заявление появилось на странице Куринского в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, во время совещания касательно незаконной добычи янтаря Зеленский приказал ему уволится. Президент заявил, что по его данным, чиновник – один из членов схемы. В ответ Куринский заявил, что это клевета.

Андрей Куринский person.org.ua

Заявление Куринского Facebook Андрея Куринского

"Очень хотите работать? Вы не полезны государству! Вы можете пойти поискать другую работу? Можете сами уволиться?" – сказал Зеленский.

Куринский спросил: "Когда надо?". "Когда надо? Надо 5 лет назад, я уже это понял. Поэтому надо, если можно, завтра. Можно? Да. Благодарю вас", – ответил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 августа Зеленский приехал в Олевск Житомирской области с рабочей поездкой по поводу незаконной добычи янтаря. Он публично пристыдил местных чиновников.

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