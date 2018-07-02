Я честно терпела всякую несправедливость.

Я терпела, когда на пересадке в Сингапуре она велела мне выкинуть крем для загара, потому что весу в нем было аж 200 граммов.

- Я знаю, что можно только по 100! Но он куплен в московском дьюти-фри!! Он в фирменном пакете! Вы должны его пропустить!!

- Нет. Это они должны были запечатать пакет!

- Но он стоит целых 30 долларов!!

- Ну и везите его ради бога. Вон. Идите в аптеку, покупайте две бутылочки по 100 граммов и расфасовывайте!!

И я принципиально прусь в эту аптеку. И покупаю две пластиковые бутылочки по 5 (пять!!!) долларов каждая. И возвращаюсь к этой ужасной ленте с просвечивающим прибором. И принимаюсь выдавливать из тюбика крем по этим бутылочкам.

И мимо меня идут и идут пассажиры. Им наверное жутко смешно, как я стою и давлю эту белую массу. То в одну бутылочку, то в другую. Потому что надо же ждать, чтоб оно немного отстоялось. И я уже собираюсь на все это плюнуть, но ко мне вдруг проникается жалостью второй служащий ленты - мужчина.

- Нет! Не бросайте! Еще есть крем в тюбике! И еще есть место в бутылочках!

И он хватает из моих рук этот тюбик и сам додавливает остатки. И теперь уже на него смотрят пассажиры, как он стоит и почти как кондитер давит и давит из тюбика эту белую массу, а я стою рядом в качестве подмастерья.

И все это длится целую вечность. Этот адский маразм. Но я внутренне хохочу. Я занимаюсь утешительным самогипнозом. Я не зря страдаю. Я спасаю свой крем. Потому что не знаю, он вообще продается на Филиппинах или нет. И заодно работаю мистером Бином для пассажиров нашего рейса. Делаю два полезных дела!

И сделала, сцепив зубы. Ни слова никому не сказав, даже родному фейсбуку.

Но то, что мне на пересадке учинила компания Air Baltic, это я больше молчать не могу. Это вторая серия того же ситкома, только в особо извращенной форме.

Итак. У меня пересадка в Риге. В руках крошечный чемодан. И я конечно покупала в Риге крем для рук (ностальгической фабрики Dzintars) строго в 100 граммовом тюбике! И все другие тюбики, которые у меня с собой, они во первых изначально были по сто граммов и меньше, а во вторых еще и наполовину пустые. Ну это известное правило. Вози сколько хочешь, лишь бы это было расфасовано в емкости не больше 100 граммов.

И вот это просвечивание. И лента. И девушка (русская. Это в Сингапуре они сингапурки. В Латвии они русские).

И она дает мне маленький (подчеркиваю: маленький! В разы меньше того, что предлагают например в аэропорту Франкфурта) пластиковый пакетик и говорит: выкладывайте сюда все жидкости. Я переношу из косметички пару кремов. Она говорит: засовывайте в пакетик всё.

Я засовываю, но все не умещается.

Она говорит: вы имеете право только на один пакетик. Все, что в него не войдет, придется оставить.

Я (практически теряя дар речи): - В смысле?! Почему?! Оно все мелкое!! Меньше 100 граммов!

- Таковы наши правила, - жестко говорит девушка. - Вы везете только то, что войдет в пакетик. Это требование указано в вашем билете.

Ничего подобного в моем билете конечно не указывалось. Но эту железную девушку убедить в чем либо было невозможно.

- И кстати. Пакетик обязательно должен застегнуться! Вот стойте и выбирайте, что вы здесь оставляете.

Пока я горестно оглядываю кучку тюбиков, намечая жертвы, эта неуемная девушка хватает на руки (именно на вытянутые руки!) мой чемодан и опять тащит его на просвечку.

- Ага! У вас там еще жидкость!- торжествующе кричит девушка.

- Да быть такого не может, - говорю я. - Все мои "жидкости" в косметичке.

- А вот!! - она гордо извлекает из моего чемоданчика крохотный тюбик мази типа фастум гель, который я бросала в последний момент.

Внимательно исследовав мазь, девушка издает разочарованный вздох.

- Это лекарства. Лекарства не считаются. Их можно в отдельный пакетик.

Она любезно кладет этот тюбик в новый пакетик и лезет в чемодан двумя руками. Она долго копается в нем, в поисках еще какой-нибудь жидкости. Ничего не найдя, она снова отправляет чемодан на просвечивание. Она говорит:

- Я понимаю, что это выглядит как абсурд. Вы не одна такая. Многие в шоке. Многие плачут!

Она как бы немного удивляется, что я все еще не плачу. Без слез - это видимо недокомплект. Недоработка. Поэтому она опять и опять отправляет чемодан на исследование.

Пока он едет по ленте, девушка возвращается к моей кучке.

- Так что мы выбрасываем?

- С одной стороны, - начинаю я рассуждать как гость программы Дмитрия Диброва, - ланкомовский крем для лица за 50 евро стоит дороже детского крема за 35 рублей. С другой стороны, его там осталось немного. И если что - крем для лица за границей я везде куплю. А наш родной детский, который на все случаи жизни от всех зараз - нигде. Оставляем детский. Выбрасываем ланкомовский. Так. Теперь крем для рук или крем для загара? Выбрасываем для загара. Потому что он начатый, а который для рук свежекупленный...

На этих моих рассуждениях к нам на ленте подкатывает мой чемодан и моя девушка, видимо получив знак от своих коллег, издает уже прямо таки индейский победный клич:

- У вас там еще жидкость!!!!!

- Какая?! - в шоке говорю я. - Не иначе подкинули.

Но девушка с победным видом вытаскивает из кармашка наполовину выдавленную пасту Колгейт! Которая точно никак не войдет в искомый мешочек, уже набитый до отказа.

- Но я не могу без пасты!! Куда я без пасты?

- Надо выбросить, - металлическим голосом говорит девушка.

- Черт возьми! Послушайте! А если вы возьмете и разрешите мне провезти эту пасту - вас что - уволят с работы?!

- Нет, - с некоторой заминкой отвечает она. - Но у меня будут неприятности.

И тут я зверею.

- А знаете что?! Давайте сюда пасту.

Я свирепо вышвыриваю из мешочка духи Dior, которые держала там до последнего. Я буквально сворачиваю этой пасте шею, впихиваю ее в этот пакетик и заявляю:

- Без духов я в отпуске обойдусь. А вот пасту сегодня вечером мне купить будет негде. Забирайте духи.

И отправляю их в кучку отказников, где уже покоятся остатки ланкомовского крема и остатки крема для загара.

И вот тут она сломалась.

В ней проснулся человек.

Женщина.

Она молча взяла мои духи и положила их поверх всего содержимого мешочка. Он конечно уже не закрылся. Но она все ж таки пошла на это должностное преступление.

- Так что мы выбрасываем? - еще раз уточнила девушка. - Крем для лица и крем для загара?

- Да.

Она удовлетворенно понесла свою добычу в мусорку.