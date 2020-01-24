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24 января • обновлено в 09:35
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Уриэль Штерн
Уриэль Штерн
Общественный деятель, учредитель БФ "Квитна" Все статьи автора

Вы можете спасти чью-то жизнь и вам лень нажать одну кнопку?

1.6т

Каждый день мне звонит хоть один человек с вопросом : Что делать? Кто-то из близких или знакомых тяжело болен, первичный диагноз: рак молочной железы, диагностировали поздно. И теперь метастазы. Все плохо ...

И ужасно дорогое лечение.....

Один звонок в день. Дней в году 365, а заболеют в Украине около 15 000 женщин в год. Половина из них уходит от нас в первый же год.... А во всем мире только 5%. В Японии вообще 1% . В Украине проблема с ранней диагностикой рака груди.

Почему же мои посты, с просьбой раз в году пройти обследования у маммолога, не собирает лайки и главное ПЕРЕПОСТЫ?

Вы можете спасти чью-то жизнь и вам лень нажать одну кнопку?

Равнодушие - тоже преступление.

Не звоните мне потом....

Вы можете спасти чью-то жизнь и вам лень нажать одну кнопку?
Вы можете спасти чью-то жизнь и вам лень нажать одну кнопку?
Вы можете спасти чью-то жизнь и вам лень нажать одну кнопку?

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Уриэль Штерн Уриэль Штерн
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Уриэля Штерна
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Журба Валентина
Журба Валентина
Наверно это более глобальная советская проблема. Людей в СССР приучали наплевательски оносится к своему здоровью. Советский человек должен был работать на благо родины и не нагружать бесплатную медицину. "Бегать по врачам" считалось позором, людям с хроническими заболеваниями предлагали (и предлагают) - полечить нервы, наладить личную жизнь или сходить в спортзал... Правда,тщательно следить за внешность и много работать в то время тоже не считалось трендом. Возможно, здоровую жизнь еще недостаточно пиарят?
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