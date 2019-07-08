Украинский блогер и журналист Роман Скрыпин в нецензурной манере прокомментировал идею телемоста между телеканалами NewsOne и "Россия 24".

Ролик-реакцию на новость он опубликовал на своем канале в YouTube. Скрыпин зачитал ответ украинского телеканала на общественный резонанс вокруг планируемого телемоста.

Журналисты утверждали, что из-за попытки создать площадку для обсуждения "неполитических вопросов силами обычных людей началась массовая информационная атака на телеканал".

Роман Скрыпин Скрин видео

"Вы й*бу дались, бл*дь? Неполитические вопросы? Вы что, цену на морковь и картофель собирались обсуждать? Проезд в метро?" – возмутился блогер.

"У нас война. Вы – враг, вы напали на нас. "Надо поговорить". Слышь, выйдем попи*дим, бл*дь, чувак, перетрем, все будет как раньше… Как раньше уже не будет!" – добавил он и показал на камеру средний палец.

Скрыпин отметил, что "без матов тут вообще никак не получается". От также сказал, что все, даже маленькие дети, знают, что "Путин ху*ло".

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Как сообщал OBOZREVATEL:

телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".

Он апеллирует к телемостам Владимира Познера и Фила Донахью в 80-х годах, которые "положили начало общению между народами (СССР и США)", и уверяет, что прямых переговоров с Россией якобы хочет 70% украинцев.

После поднятия общественного резонанса телеканал сообщил об отмене телемоста. Согласно заявлению, это решение принято "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей".

Президент Украины Владимир Зеленский осудил идею телемоста и призвал украинцев соблюдать спокойствие из-за телемоста и не поддаваться на провокации.

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