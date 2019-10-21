"Вы имели позу 69!" Скрыпин прокомментировал скандал с "Кварталом" и хором Веревки

Известный журналист Роман Скрыпин назвал студию "Квартал 95" - "Кварталом 69" из-за скандального выступления с участием хора имени Веревки о поджоге дома Валерии Гонтаревой.

Запись появилась на его Facebook-странице. Впоследствии в telegram-канале он объяснил свое сообщение.

"Веревка. Это и фамилия и приговор. Имею дать объяснения своего поста о "Квартал 69". Что такое 69? Это поза. В сексе - физически кто-то кому-то что-то. Но взаимно. Так и история с этим хором им. Веревки и "кварталом". Я не хочу никого обижать или наступать на старые мозоли: вы друг другу сделали приятно. Или не слишком. Но точно вы имели позу 69", - написал Скрыпин.

Скрыпин прокомментировал скандал с "Кварталом" и хором Веревки

Он добавил, что телевизор не просматривает и меряет время другими категориями.

"Я отсутствую в просмотре телевизора, и я отсутствую на комсомольских собраниях для осуждения просмотра телевизора. Я немножко уже дальше чем дальше. Я не еду с вами в одном вагоне. Я меряю время и расстояния другими категориями. Хор имени Веревки уже пел на моих поминках", - отметил Скрыпин.

telegram канал Роман Скрыпин

Как писал OBOZREVATEL, юмористы студии "Квартал 95" в новом выпуске "Вечернего квартала" высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, вызвав бурную реакцию в сети.

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