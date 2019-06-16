Жители Крыма подняли панику из-за слов спикера Госсовета РК Владимира Константинова, который заявил, что полуостров не нуждается в днепровской воде.

В частности крымчан возмутило то, что чиновник назвал воду загрязненной и способной вызвать онкологические заболевания. Один из первых выразил свое недовольство блогер на своем Telegram-канале "КРЫМский бандеровец", процитировав Константинова:

"Нам вода от Украины не нужна. Она жутко загрязненная. Мне недавно сказали специалисты, что вода, которая поступала в Крым, способствовала росту онкологических заболеваний. Что там льется, никто не контролирует… Сейчас они пусть сами разбираются со своими проблемами".

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Блогер заявил, что спикер Госсовета РК явно не в себе:

"Крым. Константинов то ли бояры хлебнул, то ли кокса нанюхался. Коллаборант снова заявил, что Крым не нуждается в днепровской воде, а также сказал, что от нее в Крыму болели онкологией. А теперь в Крыму с каждым днем все лучше и лучше".

Крым. Константинов то ли бояры хлебнул, то ли кокса нанюхался. Коллаборант снова заявил, что Крым не нуждается в днепровской воде, а также сказал, что от нее в Крыму болели онкологией. А теперь в Крыму с каждым днем все лучше и лучше https://t.co/WL5SQJGBlS pic.twitter.com/DOlYG0LKeQ — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 14 июня 2019 г.

Крымчанина поддержали и другие жители полуострова.

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Отметим, вода по Северо-Крымскому каналу перестала поступать в Крым в апреле 2014 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали пляжи курортного города Коктебель в аннексированном Крыму, которые пустуют, несмотря на начало сезона отдыха.

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